Selección: Melisia, la escultural rubia que está en boca de todos

En las últimas horas circularon fotos de una escultural rubia argentina llamada Melisia, a la cual habían señalado como la hipotética cocinera que habría sufrido el supuesto acoso del entrenador de la Selección argentina en la concentración de Ezeiza.

Sin embargo, esta cantante que estuvo en el hotel en el que se hospedó Argentina en noviembre pasado, negó terminantemente que ella sea cocinera y menos que haya sido acosada.

“Yo quiero aclarar que NO SOY COCINERA , soy cantante urbana y no fui nunca acosada x el técnico de la selección argentina! Jorge Sampaoli y la foto es una selfie q me concedió en el lobby de un hotel en Rusia! NO UTILICEN mi IMAGEN para decir q soy LA COCINERA”, publicó la artista, quien previamente subió publicaciones comentando que “buscaba a alguien que la lleve al Mundial”.

Che, para los que de una selfie inventan un abuso sexual, ¿qué van a hacer con estás fotos? ¿Van a acusar a toda la selección y los sparring de “abusar” de @MelisiaOficial por dsrle una selfié a la cantante? Son de cuarta, muchachos. 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ 👇👇👇 pic.twitter.com/8OCrjnxSuG — Toto Berisso (@TotoBerisso) 10 de junio de 2018

Cabe señalar que respecto que a la supuesta acusación contra el DT, no existió denuncia y un comunicado que circulo en los medios, dio cuenta de ello.