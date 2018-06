El cuñado del rey de España tiene cinco días para entrar en prisión

PALMA/MADRID

La Justicia española dio ayer un plazo máximo de cinco días a Iñaki Urdangarin (50), cuñado del rey español Felipe VI, para que entre en prisión tras ser condenado en firme por corrupción, confirmaron fuentes de la Audiencia de Palma.

El marido de la infanta Cristina fue condenado el martes por el Tribunal Supremo español a cinco años y diez meses de prisión por el escándalo que a partir de 2010 puso en jaque a la monarquía española, por entonces con el rey Juan Carlos I al frente. Urdangarin se presentó ayer a la sede de la Audiencia Provincial de Palma, el tribunal que lo juzgó en España, para retirar la orden de ingreso en prisión.

Llegó entre gran expectación mediática y un fuerte dispositivo de seguridad. Algunas personas congregadas a las puertas del juzgado lo increparon al grito de “chorizo” y “Borbón a prisión”. Minutos después, el cuñado del monarca español salió de la sede judicial y se introdujo en un vehículo.

El marido de Cristina de Borbón tiene plazo hasta el lunes próximo para ingresar de forma voluntaria en la prisión que él considere oportuna. El órgano de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio de Interior, podría decidir a posteriori su traslado a otro centro y también sobre el régimen penitenciario que se le aplica.

Urdangarin voló ayer mismo a la isla española de Mallorca, donde está la Audiencia de Palma, desde Ginebra (Suiza), ciudad donde reside desde 2013 con su esposa y sus cuatro hijos.

La familia se mudó allí para tratar de evitar la presión mediática tras el estallido del llamado “caso Nóos”, uno de los escándalos de corrupción más mediáticos de las últimas décadas en España.

En 2016, tanto Urdangarin como Cristina fueron juzgados por un tribunal junto a otros acusados en la isla de Mallorca, en un proceso que fue seguido con interés por medios de todo el mundo.

En febrero del año pasado, la Justicia absolvió a la infanta y condenó a seis años y tres meses de prisión a su marido por prevaricación, fraude y malversación, entre otros delitos.

Este martes, el Tribunal Supremo rebajó en cinco meses esa pena, aunque eso no evitará previsiblemente que Urdangarin se convierta en los próximos días en el primer familiar del rey que entra en prisión. (DPA)

Cayó un ministro

El ministro de Cultura de España renunció apenas días después de asumir el cargo (había jurado el jueves pasado), ante revelaciones de que fue multado por evadir impuestos por más de 200 mil euros. Máxim Huerta, escritor y ex presentador de televisión, dijo que no hizo nada ilegal y que se apartaba de su cargo simplemente para no causarle daño al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez, que sucedió al destituido Mariano Rajoy.