El escándalo continúa: La farándula se reparte entre Bertuccelli y Darín

Tras las acusaciones de la actriz, llegaron las posiciones: Valenzuela, Krum y Rivas la apoyaron a ella, y De Brito, Aleandro y su hijo, a él

“De Ricardo no se puede esperar nada malo” - Norma Aleandro, a favor de Darín

Como era de esperar, en una sociedad que siempre busca tomar posición, la farándula se manifestó en relación al escándalo que rodea a Valeria Bertucelli y Ricardo Darín, luego de que la actriz asegurara que el actor la maltrató, humilló y la hizo padecer situaciones de incomodidad mientras los dos eran parte del éxito teatral “Escenas de la vida conyugal”, hace cuatro años.

Tras las declaraciones de Bertucelli, en el marco de una picante entrevista con Luis Novaresio en la que, envalentonada por los aires de cambio feministas, se animó a contar todo lo que había padecido, Darín se hizo eco de las críticas y, escuchando el pedido de la actriz, le pidió disculpas públicamente aunque con ciertos reparos, asegurando que su colega estaba “confundida” y negando haber sido él, tal como había dejado en claro ella, el que había promovido el rumor sobre un supuesto romance que la habría llevado a tomar la decisión de bajarse de la obra en pleno éxito.

Tras los dichos de Bertuccelli, fue otra actriz, Erica Rivas, quien la felicitó y alentó por su valentía a través de un tuit, y ese mensaje llegó cargado de simbolismo porque la ex “Casados con hijos” la reemplazó en “Escenas de la vida conyugal”, obra de la que se fue, también, en medio de comentarios de tensión y escándalo con el actor.

Pero no fue la única.

Con el correr de las horas, otros famosos fueron posicionándose sobre uno u otro bando.

Ángel de Brito, por su parte, no dudó en asegurar que la actriz y su marido, el cantante Vicentico, eran “simpáticos cuando les conviene”, y subió a sus redes un video de una nota vieja que un movilero de su programa en El Trece le había hecho al matrimonio a la salida de un evento, que terminó con el líder de Los Fabulosos Cadillacs, con cara de pocos amigos, amenazándolo con “cagarlo a trompadas” si no dejaba de hacerle preguntas. Pero lo de De Brito no viene al caso puntual, aunque dedicó gran parte de su programa del jueves desmintiendo algunas de las declaraciones de Bertuccelli como, por ejemplo, el hecho de que ella ganara menos que Ricardo Darín.

METIÓ EL DEDO EN LA LLAGA

Sí viene al caso la declaración que días atrás hizo María Valenzuela, quien había hecho públicas, en 2014, sus diferencias con Darín, a quien había considerado un hermano.

“¡Qué bueno que a los hipócritas se les vaya cayendo las caretas!”, disparó, sin arrobar a nadie, y cuando una seguidora la cruzó, pidiéndole explicaciones (”Sé clara... sino todo queda flotando. Así cualquiera ataca. Contá tu historia con é y así todos entendemos mejor”), ella le contestó: “¡Yo ya hablé! ¡En este momento no es mi turno! ¡Espero comprendas! ¡Gracias!”.

Pero sobre lo ocurrido en “Escenas de la vida conyugal” también habló Norma Aleandro, directora de la obra, y quien siguió de cerca a los actores, y se mostró más cerca de Darín que de Bertucelli.

“Me sorprendió mucho (lo que dijo Valeria) porque yo estuve presente, seguía yendo a los ensayos. Estuve presente incluso en la platea, en las funciones y sin que ellos supieran. Seguí de cerca la obra que fue fantástica. Hubo entre ellos un intercambio de opiniones. Hablaban de que un día salió mejor que otro, o que no coincidieron en tal o cual cosa. Pero eso nada más”, dijo la reconocida actriz y directora.

Aunque al final, fue contundente en relación a Darín: “Conozco a Ricardo desde hace muchos años, lo aprecio y lo he visto crecer como persona y como actor. De Darín no se puede esperar nada malo. Ayer cuando vi ese reportaje no lo podía creer”.

Paola Krum, al parecer con conocimiento de causa, también salió a bancar a Bertuccelli. A través de las redes sociales, manifestó: “Te admiro y te quiero, Vale. Por fin”. Su frase parecía revelar que hace mucho que la actriz cargaba con ese peso que, al parecer, ya se sacó de encima al haber roto el silencio.

Como era de esperar, Chino Darín, hijo del actor, también fue consultado al respecto y dio su opinión: “Lo vi angustiado por lo que pasó, pero está bien. Tenemos mucho aprecio por Valeria y por toda su familia. En definitiva, lo que llama la atención es que se resuelva de forma pública porque cuando hay confianza entre dos personas, más allá de que se quieran o no al día de hoy, son cosas personales. Me parece extraño, estoy un poco perdido con todo esto. Tengo la sensación de que es parte de una confusión”.

Actrices como Griselda Sicilini, Dolores Fonzi, Julieta Cardinali y Marina Glezer tomaron posición en este escándalo por Ricardo Darín, al enviarle corazones y gestos de cariño desde las redes sociales.