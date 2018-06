Macri: “Desde el primer día quise evitar una devaluación”

| Publicado en Edición Impresa

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que “desde el primer día” quiso evitar una devaluación del peso “porque eso es lo que le genera un mayor daño a la población”, en una entrevista con el programa Periodismo para Todos que conduce Jorge Lanata por la pantalla de Canal 13.

Por otra parte, pidió no demonizar al Fondo Monetario Internacional a quien dijo no vino a ofrecernos su ayuda, sino que “nosotros fuimos a buscarlos para que nos respalde” y también admitió su “culpa” en que “el Banco Central fue perdiendo autoridad y confianza de los mercados” durante la devaluación del peso del último mes, con lo cual explicó el desplazamiento de su ex titular, Federico Sturzenegger.

También, el Presidente calificó como “un exceso” la meta de inflación que fijó al comienzo de su mandato Alfonso Prat Gay, ex ministro de Hacienda, porque “nadie nos lo pedía”.

Por otra parte al defender la gestión del ahora ex ministro de Energía Juan José Aranguren, Macri afirmó que le “faltará un tercio” a la recomposición de las tarifas de servicios públicos -energía, gas y agua-, que “hay un tiempo perentorio” y que “lo antes posible (se complete) mejor. Además, consideró que a Aranguren, “le tocó lo peor, recomponer todo un sistema tarifario, un sistema que cada vez producía menos petróleo y menos gas y nos deja a los argentinos produciendo más petróleo y más gas y habiendo recuperado o reconvertido la mayor parte del sistema tarifario. La verdad es una tarea impresionante” y prometió que Argentina pasará en poco tiempo a ser exportador de petróleo y gas.

Con respecto a la designación de Dante Sica en Producción dijo que es un especialista en industria y minas y viene a acompañarnos para favorecer nuestros esfuerzos en esas áreas”.

Macri aseguró también que hace los cambios en su gabinete cuando siente “que son para mejorar, y en la dinámica hay momentos en los que la gente cumple un ciclo, se desgasta, más allá de que haya hecho un trabajo maravilloso, como es el caso de Francisco Cabrera”.

Por último Macri reiteró una vez más el apoyo del exterior porque confían en la Argentina y criticó al peronismo por las medidas contra el tarifazo, pero agradece “al peronismo que me acompañó a sancionar” la ley de defensa de la competencia.

Por último dijo que cree en lo que está llevando adelante y que si la gente no lo acompaña lo decidirá en las urnas el año que viene.