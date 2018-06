Julieta Nair Calvo: de Disney a “El lobista”, con escala en un amor televisivo que marcó una era

Tras “Las Estrellas”, donde protagonizó un romance homosexual que fue tendencia, la actriz asoma como un talento imparable

Julieta Nair Calvo ya es una estrella: la actriz pasó de la pantalla de Disney a interpretar uno de los romances más emblemáticos de la televisión argentina en “Las Estrellas”, y ahora encarna a una fotógrafa enamorada de Rodrigo de la Serna en la serie “El Lobista”, la miniserie que se emite por la pantalla de El Trece y TNT, en un paso más en su carrera que la define como “una artista que encara los personajes con libertad y pasión”.

La actriz comenzó a trabajar a los cuatro años en publicidades, y a los diez participó de la película “Un argentino en Nueva York”, de Juan José Jusid, con Guillermo Francella y Natalia Oreiro. Luego tuvo un intenso período de trabajos en productos destinados al consumo de chicos y adolescentes: formó parte del reality show “Generación Pop” (El Trece), producido por Reina Reech; Cris Morena la convocó para conducir el bonus track de “Casi ángeles” (Telefé) y luego fue la cara de dos productos de la factoría Disney: “Playground” y “Soy Luna”.

Hasta entonces, era un personaje secundario en el mundo del espectáculo. Pero, pese a su imagen angelical que tiene correlato en las redes sociales, donde relucen sus aires aniñados y las fotos junto a su conejo llamado “Albóndiga”, se aventuró con un personaje diferente que la llevó a la popularidad en 2017: su papel de Jazmín, la apasionada cocinera quien vivió uno de los amores más populares de la tira “Las Estrellas” con Flor (Violeta Urtizberea, ganadora del Martín Fierro por el rol) adquirió cada vez más presencia en la pantalla y despertó fervores en las redes.

“La ficción terminó hace rato y nos siguen llegando mensajes de chicas de Latinoamérica, Italia, España, Francia, Israel, Chile y México agradeciendo la historia. Se generó un verdadera movida social que sirvió para seguir visibilizando y comprender otras formas de amar”, dijo Nair Calvo.

La actriz cuenta que “llevo bien” la fama y que “la gente suele acercarse con mucho respeto y cariño desde siempre. Se genera algo lindo en la forma de vincularse. Me afectó en algún momento cuando me inventaron romances o cosas que no son ciertas, pero hablando con algunas de mis compañeras con más experiencia como Celeste (Cid) me calmaron y me dijeron que siempre inventaban temas con la mayor exposición y aprendí a enfocarlo distinto”.

“Me cambié el color del pelo, porque el colorado era muy distintivo de aquella criatura”, recuerda Julieta de aquel rol, y dice que “siempre trabajo con pasión para que las cosas funcionen bien, pero lo de Jazmín explotó: hasta me llamaron madres para contarme que al ver la tira se animaron a preguntar cosas a sus hijas, o chicas que gracias a aquella historia de amor de ficción pudieron blanquear la suya; pero más allá que el impacto me sigue conmoviendo hoy, puedo desprenderme para componer a Loudes Inzillo”.

Lourdes es la fotógrafa “con agallas” que trabaja como moza para sobrevivir en “El Lobista”, un trabajo que le llegó a la actriz tras aquel “trampolín” de “Las Estrellas”. “Es un personaje mucho más introvertido que el de “Las Estrellas”, funciona más hacia dentro”, explica, y pone en escena un romance entre “chica buena” y “chico bravo” junto a Rodrigo de la Serna.

“Mi personaje resulta el más luminoso del programa, porque pertenece al mundo sensible y amoroso del arte y contrasta fuerte con el universo de Matías Franco (De la Serna) movido por los intereses, el poder y el dinero. Cuando ella se da cuenta verdaderamente quién es él, ya está enamorada y van a pasar cosas fuertes que los modifican a los dos”, analiza sobre la serie que se emite los miércoles, pero que puede verse completa a través de Cablevisión Flow.