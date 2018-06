Vicky se enteró de su embarazo por un presentimiento de Naselli

La vedette se sentó en la mesa de Mirtha, contó todo sobre su bebé en camino y hasta habló de la ley de despenalización del aborto

Vicky Xipolitakis contó el mes pasado que estaba embarazada en “Por el mundo”, el programa de Marley, y ahora paseó su magnética presencia por la mesa de Mirtha, donde se animó a hablar de la feliz noticia.

“Estoy de 12 semanas”, contó en la mesa nocturna de La Chiqui La Griega, casada con el empresario Javier Naselli desde el año pasado, y contó que “esta vez no sabía que estaba embarazada”.

Según relató Vicky, siempre risueña, Naselli supo antes que ella. “Mi marido me dice: ‘¿Me tenés que contar algo?’. Me lo preguntó toda la semana. Y yo me reía, me causaba gracia. ¡No sabía qué contarle!”, dijo entre risas.

Días más tarde, Vicky se reencontró con Naselli en Estados Unidos. Entonces, Xipolitakis se hizo el test de embarazo para sacarse las dudas que le había generado su esposo: “Me hago el test, lo dejo. Sigo en el baño, ahí ya no hacía más nada. Me miraba en el espejo y en eso miro el test. ¡Y dio positivo! Empecé a llorar”, contó, sobre el momento. “’¡Estoy embarazada!’, le digo y él me dice: ‘ya lo sabía’. ‘No, ¿cómo que lo sabías si yo me acabo de enterar?”, recordó, risueña.

“Dos días después fui al médico, me hizo una ecografía y no salió nada. ‘No, otra vez no’, pensé. Ahí él me dijo que me iba a hacer otra ‘un poco más interna’. ¿Estoy dando demasiados detalles?”, acotó, siempre fresa, y siguió: “Bueno, me hizo una ecografía que se vea todo, un poco más cerca. Me hice la otra y ahí apareció el corazón. Tac, tac, tac, tac. ‘Ay, voy a ser mamá’, pensé, y ahí me re emocionada”.

Vicky fue protagonista de la noche de Mirtha en la que también estaba Flor de la V: la rubia dijo sentirse “incómoda” con el proyecto de ley para despenalizar el aborto “porque llevó un bebé en la panza”, pero no se quedó al margen y le preguntó a la morocha, defensora de la ley, si sabía por qué su madre había decidido abortar (Flor había revelado que su mamá había muerto durante un aborto clandestino). “Si, pero no lo voy a contar”, fue la seca y contundente respuesta de la panelista de “Los Ángeles de la Mañana”.