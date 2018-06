En Argentina las ratas se "comen" la droga, pero en India ¡se morfaron 15 mil euros!

Este año tres jefes de la Policía Bonaerense dijeron que las ratas se habían comido 540 kilos de marihuana que hacía dos años estaban guardados en un depósito de Pilar (VEA: "Faltan 540 kilos de marihuana y la policía dice que se los comieron las ratas"). Parece ser que los roedores van por todo: es que en la India descubrieron que un grupo de ratas destrozaron a mordiscos los billetes que contenía un cajero del Banco Estatal de la India (SBI), situado en el distrito Tinsukia de Assam.

Los pequeños animales acabaron con 1.200.000 rupias, equivalentes a unos 15.000 euros, que se encontraban en un cajero fuera de servicio desde hacía un mes, según ha informado 'Indian Express', pero que un día antes se habían depositado en su interior casi el equivalente a 40.000 euros.

Lo cierto es que hace poco más de una semana, cuando los técnicos llegaron para reparar la máquina, al abrirla se encontraron con la escena de los pedacitos de billetes repartidos por todos lados. Eso sí, una parte la pudieron rescatar. ¿Serán las mismas ratas que hace poco más de 2 meses se "comieron" la droga en Pilar?

Really Size doesn’t matter!! What a rat this is! Rat-bitten bank notes worth Rs 12 lakh 38 thousand. Torn notes and dead rat found inside ATM in Tinsukia Assam. Rat found dead before little one could bite remaining Rs 17 lakh 10 thousand. pic.twitter.com/3Omns7gAZH