Cuidadoras del IOMA acentúan la queja por atrasos y dicen que la situación “ya es insostenible”

Hay acompañantes que denuncian deudas de hasta 5 meses. En la obra social, en cambio, dicen que los pagos “están regularizados”

“Hace 5 meses que IOMA no me paga y ya es insostenible mi situación” Silvana Costa Cuidadora domiciliaria

Las cuidadoras domiciliarias que realizan prestaciones para IOMA y llevan varios meses sin cobrar denunciaron ayer en la sede de la obra social que su situación es insostenible, ya que para poder subsistir se fueron endeudando y hasta tuvieron que aceptar que las familias a las que asisten les cargaran las tarjetas SUBE para llegar al trabajo.

Las mujeres que se concentraron en 46 entre 12 y 13 se convocaron a través de un grupo de WhatsApp conformado por unas 200 cuidadoras, todas atravesadas por la misma problemática de tener que trabajar sin la certeza de cuándo les pagará la obra social. Desde la entidad se comunicó que “la situación de pagos está regularizada” entre los trabajadores del sector.

Silvana Costa - 46 -, es de Altos de San Lorenzo, aseguró ayer que hace cinco meses que IOMA no le paga porque, según le habrían reconocido en la entidad, le extraviaron los papeles.

“Hace 6 años que trabajo para la obra social, siempre hubo retrasos pero nunca como ahora; en diciembre comenzaron los problemas y lo peor es que para las autoridades somos solo un número”, sostuvo la mujer y, quebrada por la situación, agregó que hay días que en la casa de la paciente que cuida le dan el pan o le cargan la tarjeta SUBE para ayudarla.

La cuidadora, que también hizo dos años de enfermería, dijo que ya hizo su planteo en el área de finanzas y hasta con funcionarios de la presidencia, pero sigue esperando que le paguen.

“Trabajo 24 días al mes, de 12 horas cada jornada y hasta los feriados, el sueldo es de 18.400 pesos, pero con la retenciones quedan unos 15 mil; el mes pasado tuve que pedir plata para pagar el alquiler y recibo ayuda de mi familia para las cosas diarias”, apuntó Silvana Costa.

De acuerdo a lo que contaron las cuidadoras, del sueldo deben restar 1.100 pesos que pagan en concepto de monotributo, 600 pesos de Ingresos Brutos y 400 pesos a ARBA. Además no tienen un pago diferencial por trabajar los feriados, ni perciben vacaciones, ni aguinaldos.

Las trabajadoras consignaron que es muy difícil entablar un diálogo con algún funcionario que contemple que son mas que números.

Laura - 50 -, otra de las personas que ayer se movilizó hasta IOMA, vive en Villa Elisa y su trabajo como cuidadora le permite llevar adelante la economía familiar, ya que en su hogar son siete integrantes, pero solo trabaja ella, su esposo y un hijo que es mayor de edad.

Para IOMA el pago está regularizado y sólo puede haber atrasos por casos “puntuales”

“Desde marzo que no recibo un peso, entonces la forma que tengo de subsistir es hacer alguna changa cuando aparece, pero no mucho ya que el trabajo de cuidadora me demanda 12 horas”, dijo la mujer.

Para Verónica Cruz -37 - el problema tiene ribetes dramáticos, ya lleva tres meses sin cobrar y es el único sostén de su casa.

“Siempre fui cuidadora, pero mi esposo que era pintor un día se cayó de un andamio, se lesionó la médula y quedó discapacitado, entonces gestioné en IOMA que en lugar de que viniera otra cuidadora, lo asistiera yo mismo, lo aceptaron, pero me dieron un sueldo de 12 mil pesos por 8 horas de trabajo. Con eso nos mantenemos mi esposo, yo y nuestros hijos de 17 y 13 años”, sostuvo la mujer.

También quiso contar su testimonio Salomé - 53 -, “hace poco me pagaron todo lo que me debían del año pasado, en casa somos 9 y el único que trabaja es mi esposo, ya que este año estoy desocupada, espero que me salga trabajo como cuidadora, algo que hice durante dos años”, agregó.

En tanto desde IOMA se comunicó que los cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos y demás prestadores “tienen una situación de pagos regularizada, se están pagando las prestaciones realizadas durante el mes de abril, ya que IOMA paga a 60 días, las prestaciones de abril se facturan en mayo y se pagan en junio”.

Se aclaró que la particularidad de los acompañantes y cuidadores es que facturan en forma individual - no a través de una entidad - “por este motivo, en algunos casos pueden aparecer cuestiones puntuales que retrasan sus liquidaciones : irregularidad en la cuenta bancaria o en la conformación de sus facturas, CAI vencido, prestador con deuda en AFIP o en ARBA. Son aproximadamente 12.500 los prestadores que facturan en forma individual”.