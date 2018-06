Darín: “Me han colocado en un grupo de maltratadores, agresivos y violadores seriales”

Harto e indignado, el actor realizó un fuerte descargo sobre las acusaciones que pesan sobre él y dijo que “colocar todo esto en una cuestión de violencia de género es perverso”

Lejos de mermar, el escándalo que involucra a Ricardo Darín y a dos compañeras de trabajo, Valeria Bertuccelli y Érica Rivas, quienes lo acusaron de haberlas maltratado mientras trabajaban juntos en diferentes proyectos, se agiganta con el correr de los días. Y el actor, que había tomado una actitud pasiva y pacífica, decidió realizar un fuertísimo descargo en el que se mostró harto e indignado por esta situación, luego de que sus disculpas públicas, según dijo, fueran mal interpretadas y tergiversadas.

Las declaraciones del protagonista de “Nueve reinas” llegaron a través de un móvil para “Los Ángeles de la Mañana”. En el programa de De Brito, Darín, recién arribado de Mendoza, habló como nunca antes lo había hecho sobre este tema.

“Estoy shockeado todavía, anonadado... estupefacto estoy; en realidad, tratando de entender, que es difícil... Las cosas empezaron de una forma, luego se fueron convirtiendo en otra. Es muy difícil tener el espacio y la posibilidad de reflexionar, tratar de entender a qué se debe tanta virulencia, tanta descarga, tanto odio”, comenzó diciendo el actor, quien se mostró visiblemente afectado por esta situación.

En ese marco, dijo que sus disculpas no fueron “bien interpretadas” y que “incluso fueron tergiversadas”, y llevó el tema al terreno actual, al que catalogó como de “hipersensibilidad” en relación “a todo lo que es el movimiento femenino, la ley del aborto, el Ni una menos”. Para el intérprete, “todo tiende a ir para un solo lado, la balanza pide a gritos que esto vaya hacia la violencia de género, lo cual lo vuelve doblemente perverso, porque yo creo que no tiene nada que ver”.

Tras decir que es un momento “doloroso” de su vida, dijo que “hay que tener mucha prudencia” con lo que se dice y cómo se dice, y tiró la pelota para el otro lado.

“Cuando te preguntás a quién beneficia todo este odio, a mí obviamente no, yo creo que a nadie. Para mí hay una cuestión de odio que para mí había pasado totalmente desapercibida. Es algo que me tengo que replantear, o sea, no me di cuenta”, lanzó, con una indirecta bastante directa para quien consideró su amiga, Valeria Bertuccelli.

Y aprovechó el móvil de El Trece para pedirle a sus amigos que no lo defiendan más, sobre todo porque en los últimos días muchos famosos han sido víctimas de insultos virtuales por defenderlo. “Les agradezco, pero les pediría que paren porque ellos están siendo atacados. No quiero dar nombres, pero no me gusta lo que les dicen. Una agresividad y un maltrato que no beneficia a nadie”.

Para el cierre, tiró declaraciones picantes y contundentes. “Me han colocado en un grupo que es absolutamente indeseable: el de maltratadores, agresivos, violadores seriales. Hay una publicación americana que habla del Harvey Weinstein argentino. Me han ensuciado en todas partes del mundo”, contó el actor, conmovido.

Y continuó: “Vos sabés que el camino de uno, los antecedentes, lo que podría llamarse en términos de delincuencia un prontuario, se construye a lo largo de toda una vida, y eso está directamente relacionado con cómo caminás, cómo te relacionás con los otros seres humanos. Probablemente haya sido eso en lo que más foco hice en toda mi vida, por eso me siento tan herido. Me planteo si no sería el momento oportuno para hacer un ejercicio que es bastante simple: indagar en cómo nos ha ido en el camino a cada uno, cómo nos hemos llevado con infinidad de gente que puede hablar”.

Por último, manifestó que le parece “perverso” que toda esta situación sea vista como “una cuestión de violencia de género” y prometió que hablará cuando seal momento. “Me muero por hablar, pero no tengo que hacerlo ahora. Tengo que ser un poco más inteligente de lo que fui hasta ahora. Tengo que cuidar a mi familia”, concluyó.

la defensa de su mujer

Florencia Bas, pareja de Ricardo Darín desde hace treinta años, salió ayer a defender públicamente a su marido, al compartir en sus redes sociales un extenso relato de la actriz Vanesa Weinberg, quien, criticó con dureza a Valeria Bertuccelli, con quien compartió escenario durante la década del ochenta en el Parakultural.

“Para mí fue muy triste ver a Valeria Bertuchelli (sic) en el estado de desequilibrio en el que estaba dando ese reportaje, donde desparramó mugre a diestra y siniestra, en un día tan susceptible, como el día de la votación por el aborto legal (¡realmente importante!), mostrando así un espíritu muy oportunista”, se leyó en el extenso escrito de la actriz.

Y cerró, contundente: “Aquella máxima de que el ‘éxito’ y el dinero no hacen la felicidad se me hizo muy patente. Justo Valeria Bertuchelli (sic), la reina del destrato. Si en algún momento de su vida Valeria encontrara algo de paz en su interior, tal vez pueda salir a disculparse con mucha gente. Con Ricardo Darín públicamente y conmigo y un montón de otra gente, una disculpa más directa, más humana”.

