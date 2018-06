La madre de Nahir Galarza declaró en el juicio: "Perdoname, hija, por no haberte cuidado"

La joven está acusada de asesinar a su ex novio Fernando Pastorizzo

Este jueves por la mañana, Yamina Kroh, la madre de Nahir Galarza, declaró en el juicio que se está realizando en Gualeguaychú contra su hija, acusada de haber asesinado a su ex novio Fernando Pastorizzo.

En ese marco, la mujer expresó: "Perdoname, hija, por no haberte cuidado". Conmocionada, explicó que vio a su hija golpeada y que no hizo nada para denunciar la supuesta violencia de género de la que era víctima.

Kroh, ex agende de policía, precisó que se dio cuenta de raspón en la piera de su hija -que detectó el forenso Marcelo Benetti- y una mordida en la mano de Nahir que ella atribuyó a Pastorizo. Y agregó, respecto a la relación: "El teléfono sonaba y sonaba. Tenía 87 mensajes en 10 minutos”.

En otro tramo de su declaración, la mujer entró en contradicción. Por un lado, aseguró que su hija le pidió no denunciar a Pastorizzo por la reacción de su padre, pero luego dijo que ella misma le pidió a Nahir no hacer el tema público. "Yo le dije que no dijera nada", indicó.

Finalmente, Kroh dijo que el joven asesinado nunca fue a su casa ni fue presentado como novio, a pesar de que los registros fotográficos demuestran que compartieron vacaciones juntos en Brasil hace apenas unos meses.