Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores argentinos

El arquero Wilfredo Caballero, responsable absoluto del primer tanto, y el capitán Lionel Messi, de flagrante ausencia en la triste noche de Nizhny Novgorod, fueron las mayores decepciones de un seleccionado argentino que quedó al borde de la eliminación en el Mundial Rusia 2018, después de ser goleado por Croacia (3-0) en la segunda fecha del Grupo D.

El guardameta de Chelsea de Inglaterra cometió un grave fallo con los pies a los siete minutos del segundo tiempo y le dio la chance a Ante Rebić de abrir el marcador con una volea de derecha.

Caballero, quien llegó al arco argentino justamente por su pericia en la gestión de balón, demostró todo lo contrario en la cancha cada vez que tocó la pelota y trasladó sus inseguridades al resto.

Por su parte, Messi prácticamente no tocó la pelota, se aisló y mostró su peor versión anímica y futbolística de sus años con la camiseta nacional. Lejos de ser el astro de cada fin de semana en Barcelona o en algunas actuaciones, se encerró en sí mismo y los defensores croatas lo anularon por completo.

La siguiente es la actuación individual del seleccionado argentino:



WILFREDO CABALLERO (3): Un error infantil en el gol de Croacia. Quiso salir jugando por abajo ante la presión de Rebić y se la dejó para el 1-0. Además, tampoco achicó sobre el rival. El principal responsable de la derrota.

- - -



GABRIEL MERCADO (4): Estuvo perdido en el fondo, como todos sus compañeros de la línea de tres, sufrió contra Iván Perisić y su espalda se convirtió en tierra fértil para el ataque rival.



NICOLÁS OTAMENDI (4): El más dubitativo del fondo, sobre todo en el inicio del partido cuando le ganaron la posición en diferentes pasajes. En el gol de Modric regaló el espacio en el uno contra uno.



NICOLÁS TAGLIAFICO (3): En la misma línea que el resto. Se soltó a veces en ataque y se animó pero estuvo lejos de cumplir una actuación digna.

- - -



EDUARDO SALVIO (5): Volvió a ocupar una posición poco frecuente en su carrera y como sucedió en el debut, su costado pasó a ser una zona para que Croacia cree su mayor caudal futbolístico. Mostró entrega.



JAVIER MASCHERANO (5): Se convirtió en la primera opción de pase, fue prolijo y protagonizó algunas recuperaciones con su sello. Modric y Rakitic lo desbordaron en el mano a mano.



ENZO PÉREZ (4): Falló una oportunidad clara con el arco a completa disposición y se lo vio con menor velocidad que el resto de sus compañeros. Pagó caro la falta de ritmo y la llegada tarde al plantel.



MARCOS ACUÑA (5): Mostró actitud y entrega, siempre pidió la pelota y sobre su costado se impuso casi siempre.

- - -



LIONEL MESSI (4): Desaparecido por completo. Pareció aislado e ido del partido, sin entender lo que se estaba jugando, con su última gran chance de quedar en la historia. Padeció la presión.



SERGIO AGÜERO (5): Prácticamente no tocó la pelota y cuando le llegó la perdió rápidamente. Su rostro al salir dejó en claro que no estuvo a gusto con la decisión de Jorge Sampaoli.



MAXIMILIANO MEZA (5): Se animó a pasar al ataque aunque estuvo lejos de ser el mejor como con Islandia.



= Ingresaron =



GONZALO HIGUAÍN (4): Intermitente. No cambió la ecuación con su entrada.



CRISTIAN PAVÓN (4): Intentó. Le llegó poco la pelota. Tampoco desequilibró con su velocidad, al verse encerrado contra el rincón de la cancha.



PAULO DYBALA (-): Ingresó con el marcador parcial 0-1 y al menos se atrevió a patear al arco cuando se le presentó alguna oportunidad.