McCartney protagoniza un increíble "Carpool Karaoke"

Logró conmover a todos con su interpretación de los grandes clásicos

En las últimas horas se ha vuelto viral el video en el que se ve a Paul McCartney protagonizar uno de los "Carpool Karaoke" que conduce James Cordan para "Late Show".

El músico recorrió los lugares emblemáticos de Liverpool para los Beatles y en cada uno interpretó uno de los grandes clásicos de la banda.

"Drive my car", "Penny lane" y "Let it be" fueron algunas de las canciones que pudieron disfrutarse en el programa.

Con el último tema, Corden lloró ya que explicó que la primera vez que escuchó la canción fue junto a su abuelo, que le dijo que era la mejor canción de la historia.

McCartney visitó junto al presentador la casa donde vivió en su adolescencia y uno de los pubs donde solía presentarse.