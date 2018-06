Julio en Netflix: series, películas y documentales renuevan la programación

“Orange is the New Black”, “Bates Motel”, “Archer”, el especial de stand up de Mellera y el filme de la Juventus, lo más saliente

Como todos los meses, el gigante on demand ya está listo para renovar su plataforma apenas el almanaque de junio se deshoje y pase a julio: un mes de grandes novedades. En materia de series, Netflix presentará, desde el 27 de julio, la sexta temporada de “Orange Is the New Black”: Luego del motín, las chicas están rodeadas de enemigos nuevos y peligrosos y enfrentan cargos muy graves. ¡Adiós, Litchfield! Un poco antes, desde el 6, los usuarios del servicio on demand tendrán disponibles los nuevos capítulos de “Anne with an E”: El adorado mundo de Green Gables de Anne no para de crecer, de recibir gente nueva, ni de enseñar profundas lecciones sobre amar, soltar y madurar. También desde el 6, Netflix presentará “Comedians in Cars Getting Coffee: Recién hecho - 2018”: En el nuevo set de episodios de 2018, Jerry Seinfeld pasea con doce grandes de la comedia: Jerry Lewis (en su último proyecto), Ellen DeGeneres, Dave Chappelle y más. Las “Chicas buenas” estarán disponibles desde el 3 de julio: Tres madres cansadas de llegar raspando a fin de mes deciden robar un supermercado para lograr algo de independencia. Para los amantes de la historia, llegará, desde el 27 de julio, “Roma: Imperio de sangre”: Julio César asciende para forjar una de las dinastías más importantes de la historia, pero pronto descubre que el poder ilimitado tiene un precio. “¡Samantha!”, estrella infantil en los 80, volverá desde el 6 de julio: ella aún no se rinde y se aferra a lo que le queda de fama. Además, tiene un plan arrollador para volver a la cima. Bueno, tiene un plan... La temporada 9 de “Archer” llegará el 13 de julio: Ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, Archer y su banda de inadaptados llegan a una isla donde las arenas movedizas y los caníbales son el pan de cada día. “Bates Motel”, en su quinta entrega, sorprenderá a sus fans desde el 30 de julio: Han pasado dos años y Norman parece vivir una vida normal. Pero aún hay ideas oscuras que acechan su mente. Por otra parte, “El Chapo” presentará su tercera temporada con fecha a confirmar aunque ya se conoció su argumento: El Chapo regresa con más fuerza para convertirse en el capo más poderoso del mundo. ¿Logrará la DEA imponer sus reglas? Con respecto a películas, el servicio recibirá en su cartilla de programación títulos como “De caza con papá” (6/7); “Bajo la piel de lobo (6/7); “El final de todo” (13/7); “El aviso” (24/7); “Extinción” (27/7); “El jugador” (15/7); “Mater” (15/7); “Warcraft: El primer encuentro de dos mundos” (14); “Ricki and the Flash: Entre la fama y la familia” (31/7) También habrá documentales estreno, entre ellos, “Luciano Mellera: Infantiloide”, su esperado especial de stand up (6/7); “Salud a la venta” (27/7); “First Team: Juventus: Parte B” (6/7); “Capos de la droga”, temporada 2 (10/7); “Lucha: Jugando con lo imposible” (15/7); “Somebody Feed Phil: El segundo plato” (6/7), etc. Algunas propuestas para ir agendando, para pasar el invierno frente al televisor.

