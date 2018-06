“Glow”: las luchadoras vuelven más “intensas” en la segunda temporada

Este viernes se estrenará en Netflix la nueva entrega de la exitosa serie de lucha libre femenina, ambientada en los ochenta

Desde el viernes, ‘Liberty Belle’, ‘Zoya the Destroya’, ‘Machu Picchu’, ‘La loba’, ‘Vicky la vikinga’ y compañía vuelven a saltar al cuadrilátero con la segunda temporada de “Glow”.

Diez nuevos capítulos disponibles en Netflix desde el 29 de junio que, según prometen sus dos protagonistas, Alison Brie y Betty Gilpin, serán mucho más “intensos y espectaculares” tanto dentro como fuera del ring.

“La segunda temporada es, sin duda, mucho más intensa. Hay mucho más en juego para los personajes, ahora están grabando el show de ‘Glow’. Están intentando subir el nivel con movimientos de lucha más espectaculares”, afirma Brie, la actriz que encarna a Ruth Wilder (la soviética ‘Zoya’ dentro del ring), en una entrevista en la que reconoce que no fue fácil aprender esos nuevos movimientos.

NUEVOS MOVIMIENTOS

“Definitivamente hay mucho más westling. Para el entrenamiento de lucha libre de la primera temporada, estuvimos un mes ensayando los movimientos. Para la segunda temporada, retomamos el entrenamiento donde lo dejamos y desde allí aprendimos movimientos más grandes”, apostilla su amiga fuera de la pantalla y rival dentro del ring Betty Gilpin, que vuelve a dar vida a Debbie Eagan, alias ‘Liberty Belle’, una de las más lindas de la troupe.

Y el nivel y la intensidad subirán no solo dentro del cuadrilátero, sino también fuera de él, según cuentan las protagonistas. “Profundizamos un poco más en las vidas de muchos de esos personajes que apenas conocimos la pasada temporada”, apunta Brie.

Especial atención, por supuesto, se llevará la azarosa relación de amistad entre Ruth y Debbie que, adelantan “se vuelve más oscura”. “Hay mucho más drama en esta segunda temporada, sin lugar a duda”, sentencia la actriz.

“La última vez que vimos a Ruth y a Debbie tenían una relación un tanto extraña porque se habían unido de nuevo por la lucha libre, pero hay mucho en su amistad que está roto y se han saltado el paso de arreglarlo, así que veremos las repercusiones que tendrá en ellas haber reprimido ese tiempo de recuperación”, relata Gilpin.

“Estarán en un momento peor que en el que estaban el año pasado, cuando trataban de fingir que nada había pasado”, sentencia Brie.

Según anticiparon desde la plataforma de contenidos on demand, esta nueva tanda de episodios, ambientada en Los Angeles, en los años ochenta, las chicas de “Glow” regresan con mucho más estilo (y leotardos, polainas y mucho lápiz labial), en esta comedia a cargo del equipo de la afamada serie “Orange Is the New Black”.

EN LOS TIEMPOS DEL ME TOO

Y aunque no son pocos los que identifican la temática “Glow” con el auge del feminismo en Hollywood y movimientos como el Time’s up o Mee las actrices recuerdan que la serie existía ya antes de esas necesarias y justas reivindicaciones.

“Creo que una serie como esta siempre ha sido necesaria. Es una cosa del destino que ahora se dé una ola de cambio en nuestra industria con el movimiento Me Too y similares, pero Glow ya existía como anteriormente, no creo que haya cambiado el mensaje de lo que estábamos contando en la serie o de lo que queremos contar”, afirma Brie que, no obstante puntualiza que existe una “necesidad de cambio” y que, sin duda, “Glow es parte de esa historia”.

“Hemos pasado muchas décadas sin contar el lado femenino de las cosas y, en lugar de ser de una fase o una tendencia, se está intentando corregir los errores de ese vacío que ha habido en muchas películas y en televisión”, cierra Gilpin.