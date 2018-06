"Francia juega bien pero sabemos que deja espacios y hay que aprovecharlos"

Giovani Lo Celso y Federico Fazio hablaron en conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino y ambos coincidieron en que los galos tienen falencias

En la previa al partido por octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia hablaron en conferencia de prensa Giovani Lo Celso y Federico Fazio. Las frases más destacadas de ambos futbolistas de la Selección:

Lo Celso: "Sabemos que enfrentamos a un gran rival, a una gran selección. Tenemos nuestras armas así que creo que va a ser un buen partido". "Creo que la selección de Francia es muy importante. Lo está haciendo muy bien y tiene jugadores de jerarquía. Pero sabemos que también dejan espacios y hay que aprovecharlo". "Willy sabía que contaba con todo nuestro apoyo. Ya con la victoria ante Nigeria, más tranquilo, pudo hacer su descargo. Lo importante fue el triunfo del equipo". "El gol fue muy emotivo. Pudimos sacar el partido adelante y ahora hay que pensar en Francia". "Después de un resultado desfavorable como el de Croacia, nos jugábamos todo ante Nigeria. En líneas generales, se ha hecho un gran partido". "No hablé con Mbappe en estos días. Sabemos que es un jugador importante, que puede lastimar, pero el equipo está muy bien". "El apoyo de la gente es muy importante. Sabemos del esfuerzo que hacen para venir hasta acá y eso para un jugador es muy lindo". "Internamente, el clima del grupo siempre estuvo muy bien. Creo que es fundamental mantenernos unidos como hasta ahora". No creo que haya sido una clasificación milagrosa, sí trabajada, buscada". "El fútbol se ha emparejado mucho, así que hablar de candidatos es difícil".

Fazio: "Somos 23 compañeros que tratamos de sumar día a día. Hasta ahora no tuvimos la oportunidad de jugar pero eso no cambia nuestras ganas". "El fútbol está lleno de errores, sino saldrían todos los partidos 0 a 0. Somos un grupo muy unido y tiramos todos para el mismo lado". "Después de la victoria ante Nigeria nos sentimos con más confianza. Sabemos que tenemos grandísimos jugadores y tenemos que aprovecharlo". "No estamos pendientes de lo que digan en Francia o en otro lugar. Estamos muy bien, preparando el partido de la mejor forma". "Creo que la mentalidad ganadora es muy importante, no sólo en el fútbol. Tenemos que acostumbrarnos a ganar y seguir trabajando". "Preparamos el partido con la ilusión y las ganas de pasar a cuartos. Esta victoria tiene que servir para seguir creciendo".