Se agota la paciencia en las escuelas tras otra veintena de amenazas de bomba

En Berisso los padres volvieron a salir a la calle a reclamar, mientras que la Justicia identificó a un sospechoso en un allanamiento Ayer las falsas intimidaciones a los colegios marcaron un nuevo récord en la Región

| Publicado en Edición Impresa

Nada parece ponerle fin a la escalada de falsas amenazas de bomba que jaquea, desde hace varias semanas, la actividad de distintos establecimientos educativos de la Región.

Lo que pasó ayer marcó un nuevo récord de intimidaciones públicas en las escuelas de La Plata, Ensenada y Berisso -donde anoche la Policía demoró a otro sospechoso, un joven de 13 años, durante un allanamiento-. Entre ambos turnos, hubo una veintena de llamados al 911 alertado sobre la supuesta presencia de artefactos explosivos. Como suele ocurrir, en todos los casos los avisos resultaron ser falsos. Pero provocaron que las sedes educativas deban ser evacuadas, con la consiguiente pérdida de horas de clase y ocasionando innecesarios gastos de miles de pesos para las arcas públicas por el costo de los operativos.

Mientras tanto, en las comunidades educativas se agota la paciencia ante la incapacidad de las autoridades para ponerle fin a la saga de amenazas: por caso, ayer en Berisso los padres autoconvocados volvieron a manifestarse en la avenida Montevideo para expresar su fastidio y creciente preocupación. “Berisso dice Basta de amenazas, solución ya”, se leía en alguno de los carteles que exhibían los manifestantes.

A través de un comunicado que llegó a este diario, un “Grupo de Padres Autoconvocados” señaló: “Los padres de alumnos de los diferentes colegios de la ciudad de Berisso, nos autoconvocamos para hacer visible la problemática que venimos atravesando con nuestros hijos hace más de un mes, donde no se está garantizando ni la educación ni la seguridad de nuestros hijos”, aseguran, y agregan que “después de la reunión de ayer con el intendente (Jorge Nedela) vemos que esta problemática no se está disipando, sino que se profundiza. Hoy amanecimos con más 5 colegios amenazados. Esto no se puede sostener más. Necesitamos intervención ya”.

Por ahora, los avances en las causas judiciales no consiguen contener la seguidilla de llamados intimidatorios. Anoche la Justicia sumó un nuevo sospechoso. Fue durante allanamientos solicitados por la fiscal Cecilia Corfield y autorizados por el Juzgado de Garantías Nº6, de Fernando Mateos. Hubo dos procedimientos: en 175 entre 29 y 30 y en 157 entre 17 y 18 en Berisso, siendo esta última dirección donde dieron con el supuesto autor de distintos llamados amenazantes, un joven de 13 años. El celular, marca Samsung, quedó incautado.

Como se recordará, el jueves, en otro fuerte operativo del que participaron efectivos de la comisaría Primera, de la Jefatura Departamental La Plata y de la Dirección de Explosivos, fue demorado un adolescente de 14 años, alumno del Normal 1, acusado de ser el presunto autor de llamados intimidatorios a ese establecimiento.

Sin embargo, ayer la Región amaneció con una nueva ola de ameanzas telefónicas en distintas escuelas. Los chicos del Normal 1, por caso, debieron ser evacuados nuevamente. De esta forma siguen acumulando horas sin clases, ya que las autoridades deben implementar el protocolo ante cada aviso al 911. La Policía y la División Explosivos se hicieron presentes -como ya es rutina- para descartar cualquier riesgo.

Algo similar sucede en el Albert Thomas, donde nuevamente se registró una amenaza. Según denuncian padres de los chicos, también hubo el martes y el miércoles. En tanto, durante la mañana también dieron cuenta de episodios similares en el Liceo Víctor Mercante de Diagonal 76 entre 4 y 5, y en la secundaria de 48 entre 8 y 9.

Más tarde se sumaron a la lista, entre otros, la escuela de 13 y 60, Media 1 y la Primaria 1, ambas de Ensenada.

En tanto que Berisso sigue siendo una de las zonas más castigadas por estos episodios. La Media Nº 1 volvió a ser blanco de los llamados amenazantes que dejaron a los chicos sin clases por varios minutos. Pero también, según llamados y mensajes que llegaron a través del WhatsApp de EL DIA, lo vivieron en la Técnica Nº 1, el Jardín 913, Técnica 2, el colegio Fray Justo Santa María de Oro y las escuelas 3, 17 y 5, todos establecimientos educativos de esa vecina ciudad.

Consultadas autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense sobre esta problemática, indicaron que “estamos de acuerdo con la visibilización de esta situación porque es un delito”, al tiempo que se remarcó que se seguirá trabajando en la aplicación del protocolo implementado el año pasado, según el cual los directores de las escuelas tienen la obligación de hacer la denuncia para que la Justicia intervenga, y a la “concientización” con los alumnos, centros de estudiantes y familias.

“Nos preocupa y nos ocupa, porque ante cada amenaza implica salir a un espacio determinado, pero sabemos que siempre es mejor que los chicos estén en la escuela”, agregaron, al tiempo que señalaron que se realizan reuniones de la jefa distrital con establecimientos -principalmente de La Plata y Berisso- para promover la urgencia de lo que implica la suspensión de clases “pero fundamentalmente que es un delito”.

En tanto, el intendente de Berisso, Jorge Nedela, se reunió ayer con Francisco Pont Verges, secretario de Política Criminal de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia, para tratar cuestiones vinculadas con las amenazas intimidatorias que se efectúan en escuelas de esa ciudad.

Según se indicó desde la vecina comuna, de la reunión participaron también el secretario de Gobierno Claudio Topich y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Hugo Dagorret.

Las autoridades municipales presentaron entre sus propuestas y “bajo la consideración de la emergencia que amerita este caso”, la posibilidad de que todas las denuncias por los hechos de amenazas a los establecimientos escolares, se centralicen en una sola Fiscalía, con el objetivo de agilizar las investigaciones correspondientes.

Asimismo, Nedela y los miembros de su equipo efectuaron un repaso de la situación que afecta a la ciudad desde hace varias semanas, “con hechos que primero fueron aislados y que luego aumentaron en su número y cotidianeidad, lo que produce graves problemas en la comunidad escolar y en general”, se detalló.

La Justicia tiene más sospechosos y ya se preparan nuevos operativos en la Región

Por otro lado, en las últimas horas Nedela recibió también a padres de alumnos de escuelas afectadas por amenazas intimidatorias.

Del encuentro participaron unos treinta vecinos. “Los padres de los estudiantes expresaron su preocupación por la situación en la que se ven afectados los establecimientos escolares y los perjuicios que estos hechos causan a los alumnos y sus familias”, señalaron desde esa comuna.

Por su parte, las autoridades municipales y policiales efectuaron un repaso de las acciones que se llevan adelante en este sentido. Fue así que brindaron detalles de las investigaciones y acciones encaradas desde el primer llamado para detectar a los responsables.

Al respecto se recordó que se efectuaron dos allanamientos a domicilios que dieron resultados positivos y la presentación espontánea de otra persona.

En tanto, desde el Municipio se anunció una serie de medidas que incluyen el refuerzo de presencia policial en las escuelas que se vean afectadas, la conformación de una comisión de padres que tendrán línea directa de comunicación con la Secretaría de Gobierno, la realización de reuniones con padres de escuelas afectadas, mientras se mantienen las investigaciones junto a fuerzas de la Policía Bonaerense y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Del mismo modo, el próximo lunes 2 de julio se realizará una reunión abierta para toda la comunidad con la presencia de la fiscal que se encuentra al frente de investigaciones por esta situación.