Messi y las cabras, una campaña que es furor en las redes sociales

Un tuit del Barcelona asociado a Lionel Messi con una cabra se convirtió en viral y el principal sponsor deportivo del astro rosarino presentó una nueva línea de botas basadas en esa campaña.

¿Cómo empezó todo? Fue el 29 de abril cuando el club catalán asoció a Messi con el emoji de una cabra en sus redes sociales para destacar los tres goles convertidos por el argentino ante La Coruña.

"Este emoji (seguido del de una cabra) se está utilizando mucho esta noche", apuntó el FC Barcelona en sus redes sociales aquella vez.

Las informaciones dan cuenta de que la campaña se convirtió en furor y fueron varios los que no lograban entender el porqué de esa relación hasta que, por fin, se explicó que en la lengua inglesa cabra es goat y las siglas G.O.A.T. significan Greatest of all times, es decir, "el más grande de todos los tiempos".

A partir de ese momento las redes sociales se sumaron a la campaña y miles de usuarios comenzaron a usar el emoji de la cabra cada vez que se habla del capitán de la Selección argentina.

En ese sentido, las marcas no tardaron en diseñar sus campañas publicitarias en el mismo sentido, como ocurrió con el sponsor oficial de las botas y la indumentaria deportiva del delantero argentino.