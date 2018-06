Robó en una casa, lo atraparon, al rato quedó libre y reincidió

| Publicado en Edición Impresa

Las andanzas de dos adolescentes en situación de calle en la madrugada de ayer refleja la situación de vulnerabilidad de algunos menores y el padecimiento de comerciantes y vecinos del Centro. Según la Policía, uno tiene 14 años y el otros 15, aunque la Municipalidad informó que uno ya alcanzó la mayoría de edad. Los adolescentes están en situación de calle y, según dijeron, no tienen documentos ni familia que responda por ellos.

Un informe policial detalló sobre el robo a una vivienda de la calle 2, cerca del Policlínico. El mayor de los chicos se trepó al balcón, de donde escapó únos minutos después con pertenencias de una chica de 21.

Un alerta al 911 movilizó al personal policial en búsqueda del sospechoso, quien fue encontrado en los fondos de una casa de 68 entre 1 y 2, donde se cree que iba a cometer otro robo.

Fue trasladado a la comisaría 9ª, donde estuvo demorado hasta que recuperó la libertad por disposición judicial. En la misma noche, junto a un adolescente de 14 años, forzaron la persiana de un bar de diagonal 74 entre 46 y 47. Pero fueron descubiertos por cámaras del centro de monitoreo de diagonal 74 y 46. Fueron llevados a la comisaría Primera y luego se resolvió su alojamiento en un CAT (Centro de Alojamiento Transitorio), al no tener domicilio fijo. “Sin documentos, ni familia, el CAT solo funciona como asiento de domicilio. No se los retiene porque el delito no indica una situación de restricción. Entonces vuelven a la calle, a lo mismo”, admitió una fuente judicial.