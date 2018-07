La realidad de los platenses ante la suba de los precios

Comerciantes y vecinos hablaron sobre la creciente inflación, la fluctuación del dólar y las expectativas para los próximos meses

En un contexto de creciente inflación, fluctuación del dólar y fuerte caída de las ventas en el sector minorista, comerciantes platenses se refirieron al simbronazo que atraviesan y alertaron por las bajas expectativas para los próximos meses.

El inicio del segundo semestre encontró al comercio de nuestra región con una moneda norteamericana que se debate entre los 27 y 28 pesos; un índice inflacionario que para el Instituto Estadístico de Trabajadores (IES) acumuló en lo que va del año 16,1 por ciento superando las previsiones del Gobierno para todo el 2018; y un desmoronamiento de las ventas en el último mes que, según CAME, es de 4,3 por ciento y llega a 2,8 por ciento a nivel anual.

En este marco, Pablo Gauna, a cargo de un kiosco de 48 entre 5 y 6, sostuvo que "los precios están atados al dólar, también aumentan los combustibles y toso eso arrastra a todos los precios" y alertó al mismo tiempo por los elevados costos de los servicios y alquiler. Para Pablo, este panorama "se siente en las ventas y hay que esperar a ver qué ocurre a futuro".

Por su parte, Pablo Reman, un vecino que esperaba a ser atendido en un local de 6 entre 47 y 48, comentó que "está todo carísimo, ha aumentado todo, básicamente la comida, que es lo que uno necesita". A su vez, dijo que "servicios como la luz y el gas, y los impuestos, están terribles".

Al ser consultado sobre la coyuntura económica y las expectativas, Pablo cree que "el dólar se va a mantener o va a seguir aumentando" y que "a la nafta le han dado vía libre para aumentar, pero creo que más de eso no van a poder subir, es carísima, uno se tiene que mover en colectivo".

Por su parte, María Laura Ibarra, aseguró que en su almacén de 46 entre 5 y 6 "los precios están aumentando como el dólar".

"Esta semana tuvimos varios aumentos y las ventas no son nada que ver a lo que eran hace un año. Se ven menos autos en la calle y estamos en pleno centro. No tengo expectativas, día a día vez como va empeorando todo y no ves medidas firmes. Los servicios aumentaron el doble", describió.

Por su parte, Florencia Di Marco, dueña de un kiosco de 46 entre 4 y 5, detalló que "lo que más aumentó son bebidas, yerba, azucar".

Florencia añadió que "bajó muchísimo el tema de ventas. Suben los precios y para nosotros es negativo. Ahora que los servicios aumentaron, al igual que el alquiler. Estamos sacando cuentas viendo si llegamos a cubrir todo".