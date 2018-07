El ARA San Juan intentó comunicarse tres veces el día que desapareció

La declaración del suboficial primero Rubén Darío Espínola en la comisión bicameral que investiga la desaparición del ARA San juan fue por demás interesante. Es que confirmó que el submarino intenató comunicarse tres veces el mismo día en que no se supo nada más de la nave y sus tripulantes, que aún siguen desaparecidos cuando la búsqueda fue cancelada y se dio de baja la recompensa ofrecida por el Gobierno de 98 millones de pesos.

El suboficial de la Armada que dio ayer su testimonio junto al contraalmirante Pedro Galardi (director de Inteligencia de la Fuerza), era quien estaba de guardia en el servicio de comunicaciones en la Base Naval marplatense ese 15 de noviembre y reveló los contactos que podrían ser desesperados mensajes de pedidos de auxilio.

Espínola sostuvo que esos fallidos intentos de comunicación se recibieron tres horas después de la anomalía hidroacústica que quedó registrada en el área de patrullaje. En su declaración, el suboficial que estaba de guardia dijo: "Escuché a alguien que estaba tratando de transmitir un mensaje en las frecuencias asignadas al submarino. Di parte verbal a la Central de Comunicaciones de la Fuerza de Submarinos y a la base de Puerto Belgrano. Como el enlace finalmente no se concretó, no lo anoté en el libro de guardias. Lo registré tres días después, cuando me reincorporé al servicio".