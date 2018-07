Con un abrazo, en el hospital de Romero piden urgente auxilio y les prometen obras

La comunidad del Alejandro Korn reclamó por fondos y las condiciones edilicias. En Salud afirman que se van a licitar trabajos para un área

| Publicado en Edición Impresa

Con un abrazo simbólico al pabellón de Agudos, personal del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero manifestó su descontento por las “pésimas” condiciones edilicias del histórico centro asistencial, la escasez de fondos destinados a su funcionamiento, la falta de designación de cargos y, en el caso de los médicos, las bajas remuneraciones. El ministerio de Salud anticipó, por su parte, que este mes se resolverá el llamado a licitación para la ejecución de distintas obras de refacción del establecimiento de la avenida 520 y 173.

La CICOP , el gremio que nuclea a los médicos de los hospitales públicos provinciales, en la Regional Melchor Romero se encuentra en “estado de asamblea permanente” desde hace dos meses. Uno de los mayores déficit que movilizan al sector se relaciona con los problemas de infraestructura del hospital, en particular el pabellón de Agudos, donde, se aseguró, “se llueve de arriba y de abajo” (con las tormentas las filtraciones en los techos provocan goteras pero también rebasan los pluviales y se inundan los pisos), no funciona la calefacción (dicen que si se activa la caldera hay riesgos de que explote y por eso la instalación no se enciende).

En esa misma área hay diversas salas de internación especializadas en Salud Mental y además se encuentran los consultorios externos de atención a adultos, niños y adolescentes.

“Estamos teniendo reuniones con las autoridades del ministerio de Salud, pero no nos están dando las respuestas necesarias para atender la salud de la población. Quieren mudar a los pacientes del pabellón de Agudos a otro sector que es peor que el de ahora y así no están respondiendo a las objeciones de las organizaciones de derechos humanos, que ya hace años plantearon la inhabitabilidad de algunas áreas del hospital”, precisó la presidenta de CICOP Regional Romero, Laura Constanzo.

Licitaron la obra

Desde el ministerio de Salud se señaló que el gobierno provincial abrirá este mes los sobres de la licitación para construir a nuevo y ampliar el servicio de Atención en Crisis del Hospital Alejandro Korn, donde, señalaron fuentes de esa cartera, “en los últimos dos años se invirtieron 211 millones de pesos y se incorporaron 250 profesionales y personal auxiliar”.

La obra, que demandará una inversión de 22 millones de pesos, contempla un espacio diferenciado según género – ahora todos comparten el mismo espacio- y tendrá capacidad para albergar a 30 pacientes.

Ya se efectuó el llamado a licitación y se prevé que el 23 de este mes se lleve adelante el acto de adjudicación de la obra.

En los últimos dos años, se reiteró, la Provincia invirtió más de 211 millones de pesos en obras de ese hospital. Entre ellas figuran la Guardia y la Maternidad ($123.388.333), la refacción y ampliación del acceso al establecimiento ($7.350.034) y la remodelación de la entrada general ($10.477.943). En este momento, se encuentra en ejecución la subestación transformadora, que demandará una inversión de $70.247.919.

Las autoridades sanitarias detallaron que para el nuevo servicio de Atención en Crisis se invertirán $22.251.588 y destacaron además que “para mejorar la calidad asistencial de los pacientes, entre el año pasado y lo que va de 2018 se incorporaron 251 personas al plantel hospitalario entre profesionales y no profesionales”.