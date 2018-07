Pérez-Reverte dice que renunciará a la RAE si aceptan el lenguaje inclusivo

| Publicado en Edición Impresa

No es la primera vez que el escritor español Arturo Pérez-Reverte se pronuncia en contra del lenguaje inclusivo, pero ahora un simple tuiteo suyo bastó para marcar no sólo una opinión académica sino una clara posición ideológica: ante la idea de adecuar la Constitución española al lenguaje inclusivo, tal como pretende el gobierno socialista de Pedro Sánchez, el escritor aseguró que si la propuesta llegara a la Real Academia Española (RAE) que él integra, de inmediato presentará la renuncia. “Tiene usted mi palabra”, fue la respuesta a un comentario por Twitter cuando un usuario le consultó si renunciaría a la RAE en caso de que la institución se pliegue a modificar algunos conceptos en pos de incluir nuevos términos, tal como lo pidió la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo. El comentario de Pérez-Reverte fue lapidario contra la propuesta: “Carmen Calvo encarga a la RAE un informe para una reforma de género de la Constitución. Al final vamos a reformar antes las desinencias que los derechos. No nos cabe un gesto más en el cerebro”.