Un partidazo en Gonnet

El Canario marcha puntero y el Verde en el tercer puesto. Los dos equipos sueñan con el ascenso al Top 12. Se espera una multitud

Cada vez que dos equipos deportivos de la ciudad se encuentran, toda la semana previa se vive como algo especial. El rugby no es ajeno a esta situación y los sentimientos afloran a flor de piel, máxime si los conjuntos que se cruzan son La Plata y Los Tilos. Será esta tarde desde las 15:30 en Gonnet.

El equipo Canario marcha puntero absoluto con 43 puntos (9 triunfos, 1 empate y una derrota). El Verde asoma en el tercer lugar con 38 unidades (9-0-2). Sin dudas será un partido para alquilar balcones.

Un Derby que se disputa hace ya 71 años: desde el 18/05/1947, un partido que tuvo su primera edición en la vieja cancha canaria de 55 y 122 (victoria amarilla 6-3). Un clásico que han jugado cientos de jugadores de ambas instituciones, con muchísimas historias y vasos comunicantes, que la rica historia deportiva de ambos conjuntos sintetizaron en este año 2018 en la figura de un hombre: Enrique Vergara. Ex jugador y socio vitalicio de ambas instituciones que falleció el mes pasado. Por eso en su honor, una vez que termine el encuentro de hoy, será entregada por primera vez la Copa Enrique “Quique” Vergara. Con ese norte, para mantener viva esa idea y rendirle homenaje a este verdadero caballero del deporte, el trofeo se pondrá en juego cada vez que La Plata y Los Tilos se enfrenten en una cancha.

“Mi papá era fanático de la Ciudad de La Plata. A él no le importaba si eras de Gimnasia, Estudiantes, La Plata, Los Tilos, San Luis, Universitario o Albatros. No le gustaba que insultaran a alguien por pertenecer a otro club, porque ahí también había amigos. Él quería que le vaya bien a la Ciudad de La Plata”, relató en la previa Tata Vergara, uno de los hijos de Quique.

EN EL HISTORIAL MANDA EL AMARILLO

De los 59 partidos oficiales disputados a la fecha, La Plata ganó 33, Los Tilos 15 y empataron en 11 ocasiones. La máxima racha ganadora de Los Tilos fue de 4 partidos entre 1984 y 1986. La máxima racha ganadora de La Plata fue de 8 partidos entre 1989 y 2000.

Pero ahora Los Tilos lleva 11 partidos sin ganar (9 victorias canarias y 2 empates) y la última victoria verde se produjo justamente en Gonnet el 24/8/2002. Ganó 25-24. Aunque también vale acotar que el último triunfo de Los Tilos en Barrio Obrero fue el 1/9/2001, hace 15 años por 37-12.

El Canario se quedó con la justa por última vez el 11/05/2013 tras una amplia victoria conseguida por 46-30. Finalmente la última vez que se enfrentaron fue en el marco del URBA Top 14 (10/09/2016) con una igualdad en 20 tantos.

EL ÚLTIMO TRIUNFO TILENSE

LA PLATA (24): Mauro Di Lucca; Nicolás Ramos, Santiago Julianez Islas, Guillermo Faimberg, Augusto Ramos; Benjamín Tomaghelli, José Pellicena; Julio Brolese, Federico Boffi, Pablo Sciarreta; Fernando Piovano, Painé Calandra; Pablo Spotti, Damián Biancuzzo, Martín Oriozabala (c). Ent.: Gonzalo Mateo y A. Gutiérrez.

LOS TILOS (25): Martín Etcheverry; Andrés Fernández, Mariano Stephens, Karim Guevara, Luis Silva; Federico Méndez, Matías Albina; Sebastián Stephens, León Salim, Diego Herrera; Federico Tarling, Martín Pardo; Pablo Andreu, Federico Cortopasso (c), Ramiro Bernal. Ent.: H.Méndez y Jorge Absi.

Tantos: PT 5m penal de Tomaghelli (LP); 14m gol de Tomaghelli por try de él mismo (LP); 27m try de Boffi. Parcial: La Plata 15-0 Los Tilos. ST 2m penal de Méndez (LT); 4m drop de Di Lucca (LP); 7m penal de Méndez (LT); 14m gol de Méndez por try de Salim (LT); 18m gol de Méndez por try de Pardo (LT); 24 y 28m penales de Tomaghelli (LP); 38m try de Herrera (LT). Final: La Plata 24-25 Los Tilos.

Cancha: La Plata RC.

Árbitro: Antonio Aguirre.