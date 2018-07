Wanda niega la celulitis: “Con mi plata nunca llegaría a estar tan mal como en las fotos”

La botirreina dice que las fotos que la muestran “al natural” en Ibiza fueron adulteradas “para perjudicarme”. Mientras tanto, sigue el debate en torno a la “belleza real”

Las fotos de Wanda Nara “al natural” disfrutando del sol en Ibiza con su marido, el crack del Inter Mauro Icardi, generaron grandes olas en la última semana. Mientras las imágenes de una Wanda sin photoshop que mostraba celulitis y pancita aparecían en todos los portales del país, la tuitósfera se dividió, como suele ocurrir, en dos bandos: de un lado de la grieta, quienes se mofaban de la rubia y su cuerpo y le pegaban por el sospechado abuso de photoshop en el que incurriría en sus redes sociales; del otro, quienes defendían a la botirreina y esgrimían además una defensa a favor de la belleza natural y en contra de las exigencias imposibles que pesan sobre los cuerpos de las mujeres.

Pero, claro, la número uno no necesita que la defiendan: mujer de armas llevar, Wanda se arremangó y brindó una nota a una reconocida revista para hablar de las fotos y sorprendió con sus declaraciones: las imágenes no eran de ella al natural, dice, sino que fueron retocadas para perjudicarla.

“Es lógico que después de varios partos una mujer tenga celulitis. Pero esas fotos las retocaron para perjudicarme: yo sé dónde tengo y dónde no”, arrancó la blonda en la entrevista.

“Estoy acostumbrada a que deformen mi vida al antojo y conveniencia de cada revista, programa o situación. Por eso acepté hacer estas fotos sin retoques porque no los necesito”, comenzó diciendo, respecto a la producción de imágenes que se pueden ver en la revista Gente, donde brindó la entrevista.

Y siguió diciendo que “todos hablaron de mi celulitis, pero nadie reparó en la cara de felicidad de Mauro”, sacando chapa por la facha de su maridito.

Las declaraciones picantes de Wanda continuaron: “Me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos: existen un millón de tratamientos para solucionarlo”, tiró la rubia, con brutal honestidad y blanqueando lo que todos sabemos: el dinero no hará la felicidad, pero bien puede construir, al menos, cierto tipo de belleza, una belleza con menos arrugas, cuerpos más contorneados, dientes en fila y bocas de pato.

Wanda remató diciendo que “no soy obsesiva con mi cuerpo, porque no tengo ningún complejo. A mis hijas les voy a enseñar que la belleza va por otro lado, porque el hombre no mira la celulitis; el hombre quiere a su lado a una mujer real, íntegra. La perfección no existe. Para todo lo demás hay mil truquitos y cremas, pero el interior es difícil de cambiar”, aseveró, y negó ser, como la catalogan, una abusiva del photoshop: “Todas mis fotos en las playas son sacadas por el potro de mi marido. Si tuviera algún complejo, al último que le daría una cámara es a él. Mauro me hace los videos y las fotos con su teléfono y su dron”.

JIMENA BARÓN Y EL DEBATE

Las palabras de Nara revelan que, para ella, esa “belleza natural” que mostraron las imágenes no es el cuerpo que desea sino uno que rechaza (“nunca estaría tan mal”), motivo por el cual ayer el debate en torno a la belleza real y los estereotipos de belleza que habían desatado las imágenes de Ibiza recrudeció, encendido por un colectivo de mujeres que respondió al posteo de Instagram de Jimena Barón.

La cantante y actriz había publicado una imagen de su cola al natural, con celulitis incluida, para defender a Wan, y desde el blog “Mujeres que no fueron tapa” dispararon contra las buenas intenciones de Barón mediante una carta abierta: “Gracias por la honestidad de la foto sin filtro de tu cuerpo semidesnudo, pero cada vez que vos expones tu cuerpo como una cosa, a la opinión y el comentario, contribuís a la construcción de la cosificación de las mujeres. ¿Sabés las consecuencias? Las cosas no son personas. A una cosa se la puede quemar, destruir, aplastar, perforar, penetrar. No es liviano ni es gratis para nosotras, probablemente tampoco para vos”, escribieron.

Y la morocha no se quedó callada, claro, y la polémica continuó con su respuesta: “Recuerden que seguiré jugando a subir las fotos más lindas pero también recuerden que éste es mi qlo bajo la fucking DICROICA y lo amo también. Vengan a criticarme el día que yo aconseje que no coman, o que coman poco, o que pesen tanto o me ría de alguien. Yo morfo como un toro, como sano, entreno como un puma y todo ese combo, además de haberme cambiado mucho el cuerpo, me hace sentir fuerte y llena de energía. ¿Y lo malo?”.

Así, una serie de fotos que procuraban “escrachar” a Wanda, organizó un nuevo debate en torno a la cosificación de la mujer en la era de Instagram y, aún más, puso en escena las complejidades del debate del “body positivity”, movimiento que procura romper con los estereotipos de belleza y visibilizar y desestigmatizar diferentes tipos de cuerpos, aportando herramientas para combatir la imagen negativa que mucha gente tiene de sus cuerpos por no encajar con los estándares de la publicidad y la moda.

La pelea de Barón con las blogueras reveló los debates que se dan en torno al movimiento, que lucha por evitar que su mensaje central, la aceptación de todos los cuerpos, la celebración de la diversidad, se vea reducido a mantras de empoderamiento (“amate a tí mismo”) que, aprovechados comercialmente, han empujado la idea vetusta de un único cuerpo bello hacia la idea de “cuerpo saludable”, una noción que hace énfasis en la cultura fitness que, justamente, defiende Barón, una mujer, además, blanca, joven y sin discapacidad.

Es decir: sí, la cultura “fit” ha empoderado el cuerpo de las mujeres, desvaneciendo la idea de belleza impuesta por la moda de la mujer flaquísima, lánguida, sin fuerza, pero camina por la cornisa de reemplazar la idea de un cuerpo válido o positivo por la de otro, es decir, de continuar colocando sobre el cuerpo femenino expectativas imposibles. Como dice Sonya Renee Taylor, referente del movimiento: “Si yo me amo a mí misma, buenísimo, pero eso no cambia el mundo, porque no va más allá de mí misma”.