Cambiemos ahora ordena bloquear el desembarco de Uber en la Provincia

Un diputado “lilito” había presentado un proyecto para legalizar la plataforma. Por la reacción de taxistas, se decidió congelarlo

En medio de la fuerte polémica que se instaló en la Provincia en las últimas semanas por las reacciones de asociaciones de propietarios y choferes de taxis, Cambiemos ahora mandó a “congelar” un proyecto de ley presentado por un diputado del propio bloque oficialista para legalizar en territorio bonaerense el funcionamiento de Uber y otras plataformas similares.

“No va avanzar. Es una decisión tomada” dijeron ayer a EL DIA fuentes de la conducción de la conducción de la Cámara baja y del bloque de Cambiemos sobre el proyecto que lleva la firma del diputado “lilito” Guillermo Castello.

La orden de frenar la norma, según trascendió, fue tomada por la gobernadora María Eugenia Vidal y bajada a los legisladores oficialistas a través del presidente de Diputados Manuel Mosca.

En efecto, en el Ejecutivo buscan evitar que las cámaras se conviertan en escenario de polémicas innecesarias en un año con varios frentes de tormenta instalados.

Y el proyecto de Castello, a menos de una semana de presentado, ya había disparado una polémica y fuertes reacciones de los taxistas, que convocaron a marchas y medidas de fuerza.

“LEGALIZAR”

Sin consultar a la conducción de la bancada ni a sus compañeros de bloque, la semana pasasda Guillermo Castello anunció que ingresaría un proyecto para modificar la ley de Transporte de la Provincia, la 16.378 que data del año 1957, para incorporar estas nuevas tecnologías como Uber o Cabify.

Según explicó el legislador, en el Gran Buenos Aires “hay 35 mil conductores que están dando vueltas y más de 2 millones de personas que se bajaron la aplicación; hay una demanda ciudadana muy fuerte y y jueces que no saben cómo afrontarla. Hay una necesidad y hay un vacío legal”. “Hablé con algunos intendentes, muchos están de acuerdo en que haya competencia, en que haya menores precios. Habrá que discutirlo, dar el debate en la Cámara. El proyecto es para que no haya competencia desleal, les pedimos (a los Uber) los mismos requisitos: licencia, certificado de antecedentes penales, monotributo, seguro de transporte, VTV al día. Hay antecedentes como Mendoza en donde se obtuvo un sanción casi por unanimidad”, agregó el diputado oficialista.

Pero las explicaciones del diputado que responde políticamente a Elisa Carrió no convencieron a los taxistas, que vienen librando una dura pelea contra el desembarco de este tipo de plataformas. Con el argumento de que se trata de una competencia deseleal, los propietarios y choferes vienen apelando incluso a métodos que generaron cuestionamientos, como el ataque a autos con pasajeros de Uber y Cabify en las calles porteñas.

En ese marco, los taxistas habían preparado un paro y movilización a la Legislatura para el 1º de agosto que ayer fue ratificado. “No tenemos ningún compromiso escrito de que haya marcha atrás y la medida sigue en pie”, dijeron.

Desde Cambiemos explicaron que la semana que viene una delegación de diputados se reunirá con el líder del Sindicato de Peones de Taxis Omar Viviani. Probablemente, también haya alguna manifestación pública del intendente platense Julio Garro contra la posibilidad de que se legalicen estas plataformas en la Ciudad. La idea es enviar una señal que ayude a descomprimir y bajar las tensiones que había abierto el proyecto.

Ayer, en tanto, el diputado oficialista presidente de la Comisión de Transporte Martín Dominguez Yelpo salió a formular declaraciones en las que aseguró que hay una “decisión adoptada” de no acompañar la norma. “Nosotros tenemos un sistema de transporte regulado y por el cual se rige la Provincia”, dijo el legislador. Y añadió: “esta empresa internacional no se adapta al mismo, por lo cual no puede llegar y pretender hacer lo que quiera”.