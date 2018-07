Llega la jefa del FMI en medio de las negociaciones y reclamos por el ajuste

Se encuentra hoy en Olivos con el presidente Macri. No confirmaron reuniones con sectores de la oposición o del sindicalismo

Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) liderada por la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, se reunirá hoy en Buenos Aires con el presidente Mauricio Macri, en el marco de su visita al país por la reunión de líderes económicos del G20.

En el encuentro, que tendrá lugar en horas de la tarde y a puertas cerradas en la residencia presidencial de la localidad bonaerense de Olivos, participarán también el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular del Banco Central, Luis Caputo, informaron fuentes oficiales.

La visita se da después de que a finales del pasado junio el directorio del FMI aprobase formalmente el acuerdo ‘stand by’ solicitado por el Gobierno de Macri tras la brusca devaluación del peso iniciada a finales de abril, que supondrá un crédito de 50.000 millones de dólares e incluirá metas para lograr el equilibrio fiscal -ajuste que se comenzó a negociar con las provincias- y controlar el alto nivel de inflación.

Este convenio ha sido fuertemente criticado por la oposición y los principales sindicatos y organismos sociales, al alertar que supondrá un fuerte ajuste en el país que afectará en gran medida a los más vulnerables.

Anoche se desconocía si Lagarde tendrá más reuniones con representantes de la oposición o el sector sindical. Se esperan protestas.

ADVERTENCIA SINDICAL

Ayer la Confederación General del Trabajo (CGT) denunció en una rueda de prensa que la política económica del Ejecutivo de Mauricio Macri se rija por un acuerdo firmado con el FMI y amenazó con recurrir a “medidas de fuerza” hasta provocar un cambio.

“Esta CGT no está de acuerdo con el trato y no va a permitir ninguna clase de ajuste, nada que no sea un acuerdo que se llegue con sectores políticos y representativos del país, donde haya una mesa en serio, no como la que ha existido hasta ahora”, aseveró Carlos Acuña, del triunvirato.

Disconformes con el “rumbo” que está tomando, al parecer de la CGT, la economía del país -deteriorada en los pasados meses por la fuerte apreciación del dólar respecto a la moneda local-, sus portavoces consideraron “importante” que se convoque una reunión con los sindicatos para “poner en orden todas las consecuencias” del trato con el FMI.

“El Gobierno tiene que comprender con humildad, razonamiento, lógica y sensibilidad que su palabra está mas devaluada que el peso argentino”, afirmó el dirigente Juan Carlos Schmid.

Por ello, recalcaron que las “medidas de fuerza” -como movilizaciones o paros generales-, que son precisamente la mayor “herramienta legal” de trabajo con la que cuenta el “movimiento obrero”, serán moneda corriente en los próximos meses si no se toman medidas que favorezcan a los “sectores sociales más vulnerables”.