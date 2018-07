La oposición se abroquela en contra del proyecto de turf

Ante la imposibilidad de conseguir votos para sancionar la quita de aportes, en Cambiemos analizan variables

Los bloques de diputados provinciales de la oposición enviaron ayer una señal de unidad en contra del avance del proyecto de ley de turf promovido por el gobierno de María Eugenia Vidal, que apunta a eliminar los aportes estatales que recibe la hípica.

Promovido por el massismo, pero con la participación de diputados del PJ y adhesión de Unidad Ciudadana y otras bancadas, se realizó ayer una reunión Diputados con representantes de las entidades, asociaciones y sindicatos vinculados a la actividad. Allí se ratificó el rechazo a la ley.

En el centro de la polémica está el proyecto impulsado por el Gobierno de Vidal que dispone una baja progresiva de los aportes que recibe la hípica generados a partir de la recaudación de las máquinas tragamonedas hasta eliminarlos.

El año pasado, esa transferencia de fondos fue de 1.300 millones de pesos. Desde el Gobierno buscan cortar ese aporte con el argumento de que en el actual escenario de crisis los fondos son necesarios para volcarlos a otro destino.

Si bien logró, sólo con los votos propios, aprobar el proyecto en el Senado, el oficialismo debe conseguir respaldo de al menos un sector de la oposición para sancionar la norma en Diputados. Ayer, desde los diferentes bloques de la Cámara baja enviaron una clara señal de unidad para marcarle la cancha a Cambiemos.

En el oficialismo admiten, fuera de micrófono, que en el actual escenario será difícil que la norma avance tal como llegó del Senado. “Así como está, no va avanzar”, dijeron ayer off the record varios representantes del oficialismo.

Hay tres escenarios posibles en el horizonte. El primero, lejano, es que Cambiemos logre quebrar la unidad opositora y consiga al menos cuatro voluntades para sancionar el proyecto. El segundo es que, ante la imposibilidad de lograrlo deje el proyecto en stand by al menos en lo que resta del año. El tercero es que acepte introducir algunas modificaciones, como por ejemplo, estirar los plazos previstos para la quita total de los aportes.

De modificarse, la norma volvería al Senado, donde, según los sectores vinculados a la actividad, se conseguirían los dos tercios para darle sanción definitiva. Ayer hubo especulaciones sobre algunos canales informales de diálogo que se abrieron en la últimas horas. Las miradas apuntaron a un encuentro que mantuvo el diputado Eduardo Barragán, que responde a Daniel Angelici, con entidades del turf del interior. El legislador fue el primero del oficialismo en blanquear su rechazo al proyecto.