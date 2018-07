Allanaron “Gypsy Queen”, en busca de documentación y material de las cámaras

Los policías registraron las dos alas de la mansión. Participó del operativo la “hermana” de Lulukhy, que se cuidó de ocultar el rostro

La mansión “Gypsy Queen”, en el exclusivo barrio Beverly Hills de Punta del Este, resulta por estos días un destino obligado para los turistas que vacacionan por esas tierras, muchos de los cuales se cruzaron ayer con los policías de la Científica de Maldonado, que no fueron a sacar fotos, sino en busca de documentación clave.

Según trascendió, llegaron para secuestrar todos los papeles vinculados con la demanda que el profesor de inglés Edwar Vaz (45) le inició a su ex esposa Lulukhy Moraes, después de que se separaron. Como se sabe, ambos vivieron en esa mansión que registró la Policía, pero él ahora está muerto y ella detenida sospechada de haber contratado a un par de sicarios para asesinarlo en la puerta de su departamento de Maldonado, el lunes de la semana pasada.

Los peritos se presentaron alrededor de las 10 de la mañana por orden de la fiscal Silvia Nahum. Del ala izquierda de la casona se llevaron cajas y carpetas con papeles. En el ala derecha estuvieron unos pocos minutos, que fue lo que les demandó hacer una rápida inspección ocular.

También accedieron al sistema de vigilancia, ya que la mansión cuenta con varias cámaras en su interior y al menos siete instaladas en la parte externa, según la información fue publicada por el diario El País de Uruguay en su edición digital.

Por último, los oficiales fueron a revisar el garaje de la propiedad, en cuyo exterior estaba estacionada una lujosa camioneta 4x4. Es que también hay una demanda contra Leticia, a quien Lulukhy llama su “hermana de la vida”, por “abuso de derecho”, ya que se habría quedado con un auto de la actual pareja de Vaz.

Leticia estuvo presente en el allanamiento, aunque la prensa no pudo capturar su rostro porque se encargó de cubrirlo con una cofia. La mujer fue en el “misterioso auto rojo” que los vecinos dijeron haber visto el jueves, acompañada del hombre que sería su actual pareja.

Los medios que cubren esta intrigante historia para los medios uruguayos y argentinos aseguran que la mujer llevó alimento para los perros y, que, en el apuro por irse, dejó abierta una de las puertas de rejas del frente.

Los tres perros de raza que viven en la mansión aprovecharon el descuido para escaparse varias veces, hasta que la “hermana” de Lulukhi regresó, cerca de las 14, para dejarlos dentro de la mansión y cerrar puerta.

alto voltaje

El caso acapara la atención más allá de los límites de Uruguay porque combina todos los condimentos de una novela negra de alto voltaje: prostitución VIP, gitanos, un profesor sospechado de proxenetismo, drogas, orgías sexuales entre gente de “alta sociedad” y de ámbitos de poder, sicariato y la disputa por un patrimonio millonario, todo en una zona exclusiva de mansiones de Punta del Este.

Los protagonistas son Vaz y “Lulú”, hija de un príncipe gitano, quienes se casaron en el otoño de 1997 y tuvieron dos hijos.

Siempre manejaron un patrimonio millonario en dólares, por la residencia del barrio Beverly Hills donde se realizaban las fiestas swingers, pero hace dos años se divorciaron y meses atrás arrancaron las disputas, cuando ella hizo una operación inmobiliaria con venta de la casa a brasileños, y con su amiga Leticia compraron otros bienes.

Parte de esos bienes es lo que el ex marido quería reclamar, con la condición de que fueran para los dos hijos de ambos. No pudo. Vaz fue ejecutado el 9 de julio frente al edificio donde vivía, por dos asesinos que presuntamente contrató su ex esposa. Ella tiene prisión preventiva desde el fin de semana pasado y ahora la investigan por el crimen de una mujer que le dejó una casa como herencia y fue misteriosamente asesinada.