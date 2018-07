El dinero no es todo... pero como ayuda: los famosos que se hicieron (más) lindos

Wanda dijo lo que todos pensamos: con posibilidades económicas, todo el mundo puede lucir más elegante y afinado. Historias de patitos feos que se convirtieron en codiciadas estrellas

“Me causó risa la panza que me hicieron: ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos: existen un millón de tratamientos para solucionarlo”, tiró Wanda Nara esta semana, blanqueando, fiel a su estilo brutalmente honesto, lo que muchos sospechamos: el dinero no hace la felicidad, seguro, pero sí hace a la belleza (al menos al modelo hegemónico de belleza), moldeando cuerpos, alineando dientes, afinando narices y acomodando genéticas.

Entonces, ¿son famosos los famosos por su belleza, o son bellos por su fama? En un juego difícil de desentrañar entre el huevo y la gallina, existen muchísimos casos que señalan a la segunda opción, es decir, que si bien aunque la mona se vista de seda, mona queda, al menos puede emperifollarse, contornear los glúteos, afinar la cintura y parecer una mona más elegante, vestida de la seda más “fifí” para aumentar el efecto de que no es mona. Y, después de todo, la belleza es pura apariencia: si aparenta no ser mona...

Así lo admiten los propios famosos, ojo: “Esto es maravilloso. Si él pudo, yo también”, llegó a escribir Fede Bal en Twitter, junto a la tierna foto de su adolescencia que se viralizó hace algunos meses, donde se lo ve cachetón y mimado, lejos del chico canchero y rebelde que hace estragos en la farándula.

Bal es un canto de esperanza para aquellos que se miran al espejo y se les escapa una mueca de desaprobación (o desesperación): el Carmencito tuvo kilos de más que se quitó de encima bailando por un sueño, seguro, pero también fue asesorado para curtir un look urbano y canchero, lleno de tattoos y pilcha moderna que lo convierten, a pesar de su baja estatura, en uno de los galanes más codiciados de la farándula, imitando aquella fábula del patito feo devenido cisne.

MÁS PATITOS FEOS

Los patitos feos del medio son numerosos, como revelan algunas fotos que llegan desde el pasado para mostrar que sí se puede (con un poco de ayuda del vil metal, claro). Una de las que vio aparecer estas imágenes de pasados menos halagüeños fue Sol Pérez, la chica del momento que rompe con cada foto subida a Instagram internet y que recibió corazoncitos de Maluma y Cristiano Ronaldo: como adolescente, sin embargo, sufrió por su apariencia.

Para la chica del clima, incluso, su físico llegó a ser un verdadero drama: “Yo tenía compañeras de curso muy obsesivas, eran todas muy flacas y altas y yo, que fuí patinadora, tenía piernas, cola y quería tener los abdominales marcados, eso me obsesionaba. Estaba muy mal, comía un yogur en todo el día. Nunca podía superar los 48 kg. He llegado a encerrarme en el baño. No comía nada. Un día me desmayé en el colegio y ahí mi familia se dio cuenta”, dijo la bailarina que ahora se pasó al costado contrario, es fanática de la nutrición abundante y la complementa con hasta cinco horas de ejercicio por día.

Sol se divirtió cuando aparecieron aquellas imágenes de una adolescente cachetona y con acné. “Lo que pasa es que tenía una polera, una camisa. Tenía 14 años y volvía de un viaje a España que organiza la comunidad española, nos daban de comer sándwiches todos los días y además siempre fui cachetona”, comentó la panelista del difunto “Pampita Online”. La filtración de imágenes pasadas ya le había ocurrido a Gisela Bernal, quien también, convertida en una bailarina de figura escultural, eligió tomarse la aparición de una serie de imágenes en pleno viaje de egresados con naturalidad.

EN TODO EL MUNDO

Ahora, si los pesos consiguen transformar figuras, imaginen lo que harán los dólares: basta ver el pasado de divos como George Clooney, Angelina Jolie o Taylor Swift para comprender todo un nuevo significado para la frase “billetera mata galán”.

El efecto del dinero en la belleza se ve reflejado cada vez que un jugador de fútbol deja su tierra natal y viaja a Europa donde, inmediatamente, viste más elegante, se realiza un corte de pelo con estilo, suma musculatura y hasta un poco de vello facial a la moda. Casos como el de Ezequiel “El Pocho” Lavezzi, quien supo portar varios kilos de más aún durante sus inicios como profesional pero que cambió de look en Europa, resultan emblemáticos de un fenómeno que, al igual que con los actores, es extensivo a los futbolistas de todo el mundo.

Como botón de muestra está, claro, Cristiano Ronaldo: dientes chuecos, acné y pinta adolescente marcaron sus primeros años entre Portugal e Inglaterra; pero cuando se convirtió en una marca global, lo “tunearon”. Así llegó el Cristiano de hoy, con unos abdominales siderales, corte de pelo a la moda (y libre de caspa) y, claro, todas las teclas en su lugar...