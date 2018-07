Wanda se muestra en bombacha y amenaza con un “desfile en bolas”

La rubia le dijo a un notero que le haría una demostración de que las fotos “al natural” no eran reales “pero estoy casada”

| Publicado en Edición Impresa

Wanda no está, Wanda se fue... La botirreina pasó por el país para visitar a su hermana y en un puñado de días fue protagonista excluyente, como solo una botirreina puede hacerlo, debido a la polémica por las fotos “al natural” que le tomaron en Ibiza donde se la ve con pancita y celulitis.

Ella dijo en una entrevista que las fotos estaban adulteradas, tras lo cual la agencia que las tomó desmintió haberlas retocado “para perjudicarme”, como denuncia la rubia. Acto seguido, los papparazzis esperaron a la blonda fuera de una obra infantil y la escena terminó en empujones y escándalo.

Wanda parecía furiosa, como lo mostró en Twitter, donde realizó un fuerte descargo contra los medios. Pero, el día después, camino a Ezeiza, retomó la compostura cuando fue abordada por los medios. “Mis días en el país fueron súper bien. No estoy enojada, yo siempre estuve tranquila. Se asustó mi hija”, explicó la modelo sobre el lío que se armó a la salida del teatro.

Los periodistas aprovecharon para preguntarle por el foto-gate y Wanda dejó uno de sus clásicos títulos: “Si no estuviera casada, me bajaría y te haría un desfile en bolas, pero mi marido me mata”, disparó la rubia, y más de uno se ilusionó...

La rubia estaba a bordo de su auto, minutos después de haber publicado en Instagram un video desafiante y dedicado, sin decirlo, a los críticos, donde se mostraba solo con una bombacha muy reveladora y, claro, sin rastros de la tan mentada celulitis: en modo desafiante, la botirreina se fue del país consciente de su importancia mediática, camino a casa, donde la espera el churro de su marido, Mauro Icardi.

Claro, aunque ella insiste con la felicidad que su cuerpo le provoca “al potro de mi marido”, habrá que ver qué ocurre si la bomba que lanzó ayer Luis Ventura es cierta: el periodista dice que tienen imágenes de Icardi pasándola muy bien, lejos de su esposa Wanda, rodeado de mujeres. Según Ventura, las fotos, “muy contundentes”, no las puede mostrar porque le piden 10 mil dólares...