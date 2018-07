No podía dormir: Mirtha, testigo de la pasión de Diego y Wanda

El romance que lanzó a la fama a la rubia nunca había sido confirmado: ahora La Chiqui dio fe de la noche de lujuria que vivieron ambos

Wanda Nara es hoy más que una estrella, casi una constelación propia en el universo farandulero, pero hubo un tiempo donde buscaba ser famosa: eran días donde declaraba que era virgen, en medio de rumores nunca comprobados de una relación apasionada con Diego Armando Maradona. Nunca comprobada, claro, hasta ahora: el sábado por la noche, en su cena televisiva semanal, fue nada menos que Mirtha Legrand quien se ofreció como testigo de aquel fogoso romance, y, se sabe, La Chiqui no miente...

La diva sorprendió a todos sus comensales de “La Noche de Mirtha” con una revelación: “Me acuerdo que se dijo que salió con él en algún momento. Yo estaba haciendo los almuerzos en Mar del Plata, en el Costa Galana, y cuando estaba por salir al aire se me acerca ella”, comenzó la Chiqui.

“‘¿Por qué no me invitás a tu programa?’, me dijo Wanda, y yo le respondí. ‘¿Vos sos la que saliste con Maradona? Anoche no me dejaron dormir’”, agregó Mirtha, entre risas.

¿Cómo mantuvieron despierta a Mirtha los tórtolos? La Chiqui, fiel a su decoro, salió del paso con una explicación sugerente pero nada explícita: “Yo estaba en la suite presidencial y al lado ellos, no se podía dormir del ruido. Corrían muebles, no sé qué hacían”, tiró pícara...

Mirtha garantizó la “verdad” del cuento y se declaró “testigo auditiva del encuentro”. Y el resto es historia: Wanda se instaló en los medios (Jorge Rial siempre se ha vanagloriado de colaborar con su fama), se casó con Maxi López (se nota que le gustaban los futbolistas) y luego conoció a un compañero del blondo delantero con la mirada ingenua y un futuro prometedor: se enamoraron y tuvieron cinco hijos, y ahora Wan dice que quiere una sexta criatura, aunque, afirma, “Mauro no quiere. Tenemos cinco más cuatro perros que son como hijos. Él se ocupa mucho y sufre cuando viaja y no puede estar con ellos. Pero yo sí tendría un hijo más”. Y sabemos que cuando a la botirreina se le mete algo en la cabeza...