El romance de Oriana y Dybala angustia a Catherine Fulop

Catherine Fulop contó que Oriana Sabatini decidió mudarse un tiempo a Italia para pasar los días con su novio Paulo Dybala mientras espera el comienzo de su gira por Argentina, y que la situación le genera angustia: “Estoy que lloro, ya le boicoteo esa relación. ¡Me escucha Oriana y me mata!”, dijo risueña la venezolana, que más seria respondió que “ojalá que lo puedan manejar, porque tanta belleza, tanta espectacularidad que rodea a la pareja...”

“Cuando me planteó (lo de irse a Italia) hubo algo en mi corazón que dije ‘wow’... Pero uno tiene que soltar, es la vida de ella”, agregó. “Espero que ella no abandone su carrera. Y no creo que él quiera eso, lo veo como alguien muy maduro, respetuoso. De hecho, él planteó que nos quería conocer”.