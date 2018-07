Sorpresa y media: el Pincha se queda sin el Único por 2018

Por un cambio en el césped (tendrá el mismo del Bernabéu) y los recitales de fin de año, se mudará a Quilmes. Silencio dirigencial, explicación oficial y bronca de los hinchas

Cuando parecía que Estudiantes iba a jugar buena parte del resto del año en el estadio Ciudad de La Plata ayer se conoció que el predio cerrará sus puertas para el fútbol. ¿El motivo? La puesta en marcha de un viejo anhelo de la administración: el cambio del campo de juego.

Se colocará un sistema híbrido a cargo de la empresa Desso, la misma que modificó los escenarios del Real Madrid, Manchester City, Arena Gremio, Tottenham, San Ciro y Liverpool FC, entre otros.

Eso le impedirá al Pincha hacer la veces de local el 7 de agosto contra Gremio, por los octavos de la Copa Libertadores, así como todos sus partidos de la próxima Superliga, a iniciarse en la segunda semana del próximo mes.

“Estudiantes ya habia sido notificado que a partir de octubre íbamos a utilizar la cancha para los shows de Roger Waters, Abel Pintos y otros más. Y desde hace un mes que están enterados de este adelanto en los trabajos”, contó Matías Sejem, director de la Agencia Administradora Estadio Ciudad de La Plata al ser consultado por ste medio .

“La obra decidimos hacerla ahora porque es el mejor momento para hacerla. No tenía sentido volver a colocar el viejo campo. Nuestro deseo es convertir el césped del Estadio en uno de los mejores del continente. Hace un año que adquirimos la manta. Entiendo de las dificultades que esto puede causar pero no podíamos dejar pasar la oportunidad”, agregó al tiempo que reafirmó la voluntad del gobierno de darle espacio al fútbol. “De lo contrario lo tendríamos todo el año ocupado y no es así, siempre estuvimos detrás del Club, como cuando retiramos el campo en 16 horas para que Estudiantes pudiese hacer la veces de local contra Boca”, tiró. La obra se financiará con fondos propios del Único.

“Los campos de juegos movibles tienen una validez de cinco años y el nuestro ya lleva ocho. Era el momento para cambiarlo”, agregó.

SILENCIO DE DIRIGENTES, BRONCA DE LOS HINCHAS

La dirigencia de Estudiantes se mostró sorprendida. Los que sabían del problema se callaron la boca y no respondieron ante las solicitudes periodísticas. Otros, que estaban enterados parcialmente de la mudanza a Quilmes (pensaban que iba a ser sólo por el partido de Copa ante Gremio), expresaron su sorpresa. Pero la mayoría de la CD directamente se anotició de esta problemática en horas de la tarde, cuando las autoridades provinciales emitieron el comunicado. Se viene una acalorada reunión interna a mediados de mes y este tema será uno de los expuestos ante el presidente.

Los hinchas, por su parte, explotaron de bronca. En las redes sociales se manifestaron en contra de la decisión y pusieron el grito en el cielo. A casi ninguno le cayó en gracia, porque están cansados de movilizarse hasta Quilmes para los partidos como local.

Además del partido copero, el Pincha se perderá la posibilidad de ejercer su localía en todo el semestre. Serán unos 6 partidos, entre los cuales no estará el clásico, que se jugará el próximo año ya que en este torneo a Estudiantes le corresponde ser local.

COPA ARGENTINA EL 24/7 EN ARSENAL

El primer partido oficial del año para Estudiantes será el martes 24 de julio en la cancha de Arsenal. El partido, válido por la Copa Argentina, lo medirá contra Central Córdoba de Rosario.