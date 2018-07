Horas decisivas para la llegada de refuerzos, mientras algunos nombres se caen y otros resisten

La dirigencia quiere repatriar al Pelado Silva, y lo de Borja y Denis, se enfría. Barboza, Vadalá, Ayala, Schmidt y Berterame, esperan definición

Publicado en Edición Impresa

Arrancó la tercera semana de pretemporada, y en Abasto empieza a haber preocupación por que los refuerzos aún no llegan. Mientras tanto, en la Sede Social de calle 4 hay una llamativa tranquilidad sobre este tema, apuntando a que en el transcurso de la presente semana habrá novedades.

Mientras las chances del atacante colombiano Cristian Borja y Germán Denis se van enfriando y parecen descartadas, se instaló el nombre de un ex goleador mens sana: Santiago Silva. A la dirigencia que encabeza el presidente Gabriel Pellegrino le gusta, incluso en diciembre pasado fue por el con la idea de repatriarlo, pero el Pelado al final arregló con Talleres de Córdoba.

Silva, de 37 años, no descartaría la posibilidad de volver al Lobo, teniendo en cuenta además que está Pedro Troglio, que lo supo dirigir en aquel año en Gimnasia, entre agosto de 2006 y a agosto de 2007.

Después de varios nombres que se fueron tachando (Sebastián Ribas, Enrique Triverio, Germán Denis, Cristian Borja), lo del Tanque Silva aparece, al menos, como una posibilidad.

QUE SI, QUE NO...

Lo concreto es que por estas horas hay muchos rumores pero prácticamente no hay certezas sobre las distintas situaciones.

Se esperaba que para la jornada de ayer pudieran desembarcar el lateral-volante paraguayo, Víctor Ayala; y también el mediocampista uruguayo, Jonathan Barboza, pero nada esto ocurrió hasta el momento. Igualmente, las charlas siguen adelante y no se han caído.

Lo mismo que los casos de los delanteros juveniles que fueron ofrecido, Guido Vadalá (de Boca) y Germán Berterame (de San Lorenzo), que de un momento se estarían sumando como opciones.

El arco sigue preocupando, se vaya o no Alexis Martín Arias. las opciones siguen siendo Alejandro Sánchez (ex Nueva Chicago) y Luciano Pocrnij (de Newell´s), aunque no se descarta un “tapado”.

Con el caso del zaguero central, Damián Schmidt, pasa algo parecido, ya que se afirma que de palabra está acordado, pero se dilata la definición, mientras los días pasan y la pretemporada también.