Carrió reconoció que le dio $5 de propina al mozo platense y le hizo una promesa

A través de su cuenta de Twitter se refirió al escándalo, aunque con error de cálculo: dijo que La Plata está a 200 Km de capital federal

El escándalo por la mísera propina que le dejó Elisa Carrió al mozo platense sumó un nuevo capítulo. Fue la propia diputada la que admitió la situación a través de Twitter. "Lo que dijo el mozo que le di los $5 pesos y monedas es cierto por un café y dos tostados era la única plata que tenía le mostré la billetera y le pedí perdón", escribió Lilita en su cuenta de la red del pajarito, al tiempo que con una clara confusión en cuanto a la distancia que separa nuestra ciudad con capital federal, le dejó un mensaje al joven: "Cuando vuelva a La Plata (200 Km) le voy a llevar más".

Cabe recordar que el mozo había contado: "Me ha tocado atender a la señora Carrió y recuerdo que no se comportó muy bien con el tema de la propina. Parece mentira, pero es así como te digo, me pasó que en este lugar se deja aproximadamente un 10% de propina, y en ese momento ella hizo un buen gasto y me dejó cinco pesos".

Todo este escándalo se da en el marco de las polémicas declaraciones de Elisa Carrió en las que dijo que "la primera recomendación a la clase media y media alta: dé propinas". Y justo ella no fue el mejor ejemplo....

En tanto que en las redes sociales se hicieron un festín con el tema de Lilita y la propina. Por eso hubo un aluvión de mensajes con consejos irónicos de "cómo revolucionar la economía" con las propinas. También se viralizaron imágenes de comercios que a modo de broma colocaron frascos de propinas con la cara de la diputada.