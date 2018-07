Gran revuelo por la idea de Carrió de dar propina a los que menos tienen

| Publicado en Edición Impresa

Cada vez que una de las espadas del oficialismo, “Lilita” Carrió, da una entrevista o realiza declaraciones, deja mucha tela para cortar y una puerta abierta a esas polémicas que causan revuelo, sobre todo político, y encienden las redes sociales.

Y su paso por el programa de Morales Solá en el canal TN, no fue la excepción por una propuesta algo inédita para ayudar a los sectores más vulnerables, que son los que más sufren los números de la economía: “Yo sé que hay una desesperanza y que el impacto (de la crisis) es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, es que dé propinas, o changas”.

El kirchnerismo y otros referentes de la oposición no esperaron para recoger el guante y contestarles a la diputada de Cambiemos con chicanas políticas. También en las redes sociales hubo cataratas de mensajes; en Twitter se viralizó el hashtag #CarrioTips, con consejos irónicos de “como revolucionar la economía” a través de las propinas.

Pero hasta un mozo de nuestra ciudad dejó “mal parada” a la legisladora. Contó que la atendió en una confitería ubicada casi al frente de los tribunales de calle 13 y que sólo le dejó “5 pesos y algunas monedas”.

“Recuerdo que no se comportó muy bien con el tema de la propina. Por lo menos acá donde se trabaja se deja un 10 por ciento de propina. Ella hizo un buen gasto y me dejó cinco pesos y algunas monedas. Me sentía bastante indignado en el momento”, aseguró a una radio FM platense, Franco.

Según calculó el empleado gastronómico, el gasto fue de unos 300 pesos.

REPERCUSIONES

Desde la oposición, salieron al cruce de Carrió: “Propone como politica social que la clase media no deje de dar propinas. También la clase alta le podría dar propinas a la media. E incluso podríamos pedirle al FMI que dé propinas a toda la sociedad. Teníamos una dirigente politica de fuste y no lo sabíamos”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado nacional Leopoldo Moreau, ahora alineado con la rama kirchnerista Unidad Ciudadana.

También el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner Alberto Fernández salió con los pies de punta a pegarle a la diputada oficialista: “Qué interesante el modo que encontró Carrió para sobrellevar la patética crisis que han creado. Ya no sé si ha perdido todo contacto con la realidad o si su cinismo es enorme. #Vergüenza”.

Más duro fue Pino Solanas, ex socio político de la legisladora de Cambiemos: “La falsa ética de Carrió silencia los grandes negociados del Gobierno o es cómplice de encubrimiento. ¿Por qué mejor no le pide a las mineras que paguen retenciones?”.

CARRIOTIPS

En la red social del pajarito, se tomó más con humor y se viralizó el hashtag #CarrioTips, con consejos similares a los de MacriTips, creado con recomendaciones del Presidente para el ahorro de luz, gas y agua.

“Ya lo decía Keynes las propinas motorizaron la economía”, era uno de los tuits sobre la propuesta de la diputada. “Vieron que rápido pasamos de ´van a llover inversiones a ´hay que dar propina´?, decía otro.