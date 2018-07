El bloqueo de diagonal 74 generó más caos en el Barrio Hipódromo

Comenzó otra etapa de la obra en la rotonda de 120 y 32, lo que provocó el cambio de sentido en bulevar 83 y se transformó en un calvario la zona de diagonal 80 y 38

| Publicado en Edición Impresa

A pesar de las recomendaciones para evitar la zona, y del operativo de inspectores de Control Ciudadano para intentar ordenar el caos, las inmediaciones de la rotonda de 120 y 32 fueron un infierno ayer a la mañana para los numerosos automovilistas que fueron por la zona de 38 y bulevar 83, contra todas las previsiones que intentaron establecer desde Aubasa y la Municipalidad.

Desde temprano y durante gran parte de la mañana, circular por la avenida 38 fue prácticamente imposible. Miles de vehículos trataron de atravesar un enmarañado embotellamiento que se agravó con la presencia de los micros.

Las imágenes resultaron similares a las de esas películas de mega embotellamientos, donde los bocinazos agudizaban la s situación caótica que se vivía en barrio Hipódromo.

Las obras en la rotonda de 120 y 32, para repavimentarla, llevan cerca de un mes y quienes viven en las inmediaciones afectadas por los cortes de tránsito y desvíos claman que se aceleren los trabajos.

Desde ayer sólo se puede acceder a la autopista Buenos Aires La Plata a través de la avenida 122, pero para tomar esta avenida hay que recurrir a la calle 38. Ese tramo, desde ayer a primera hora es una pesadilla y supera cualquier intento de abstracción de los conductores que buscaban realizar la mejor maniobra para salir del enorme embotellamiento y no chocar en el intento.

En el intento por ordenar el tránsito, hubo fuertes discusiones entre los inspectores y algunos conductores que trataban de pasar lo más rápido por la zona de bulevar 83, 38 de 120 a 122.

Desde ayer, como se dijo, está cerrado en su totalidad el acceso a la rotonda desde diagonal 74, por lo que sólo se puede acceder a la Autopista Buenos Aires – La Plata por avenida 122.

En Aubasa y en la Municipalidad piden que los automovilistas vayan por camino Centenario hasta el enlace con la autopista para evitar las situaciones caóticas que se agravaron ayer con el nuevo corte por el bloqueo total para acceder a la rotonda de 120 y 32 por diagonal 74.

Las obras, según se informó en Aubasa, se extenderán hasta fines de este mes o principios de agosto, lo que puso en alerta a los vecinos y comerciantes de la zona.

CAMBIO DE SENTIDO EN BULEVAR 83

Por tal motivo y con el objetivo de agilizar el tránsito hacia la Autopista o Ensenada, se dispuso el cambio de sentido del bulevar 83 en el tramo que va desde diagonal 74 hasta diagonal 80.

Asimismo, el ingreso a La Plata desde la Autopista es únicamente por avenida 32, mientras que el acceso a la ciudad de Ensenada es por avenida 38. En tanto, se recomienda evitar la zona ya que estará afectado el tramo de la rotonda que va desde Camino Rivadavia hasta avenida Mercante (continuación de diagonal 74).

En ese sentido, el ingreso a la Autopista para viajar hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es por la avenida 122, la cual continúa como única mano a partir del cruce con el Camino Rivadavia y hasta la avenida Mercante.

A su vez, la Comuna y la empresa Aubasa informan que para quienes ingresan a La Plata desde la autopista, la última salida es la de avenida 32.

De esta manera, el municipio y Aubasa establecieron los siguientes desvíos y accesos:

Para quienes se dirijan a la Autopista Buenos Aires La Plata o a Ensenada: desde el Centro se debe tomar Diagonal 80 hasta Avenida 38. Luego girar en 122 a la izquierda hasta Camino Rivadavia o la Autopista.

Desde avenida 32 o diagonal 74: tomar Bulevar 83 hasta Avenida 38, luego girar en 122 a la izquierda hasta Camino Rivadavia o la Autopista.

Para quienes ingresan a La Plata desde la Autopista, la última salida en la rotonda es por la avenida 32. Para evitar demoras, se recomienda utilizar como alternativa la bajada de Villa Elisa en el Kilómetro 41 y tomar el Camino Centenario hasta La Plata.

Para quienes ingresen desde Ensenada a La Plata deben hacerlo por la avenida 122 y luego tomar avenida 38 hacia el centro de la Ciudad.

TRANSICIONES

Fuentes de Aubasa informaron a este diario que “en todas las calles que deriven en la rotonda se realizarán transiciones”. Una especie de rampas de 12 metros de largo que evitará trastornos entre el paso por el nuevo hormigón de la rotonda y las calles que desembocan en la misma: 122, 32 y diagonal 74.

“Se hizo así debido al refuerzo en el hormigonado para lograr la mayor durabilidad”, agregaron desde la empresa Aubasa.

“Desde que comenzaron las obras esta zona se transformó en una anarquía. Lo preocupante es que en la rotonda se hizo una obra el año pasado y parece que no resistió. No hubo un jefe de obra que se hiciera responsable de esos trabajos. Ahora no hay inspectores que ordenen el tránsito. Estamos hartos de las improvisaciones”, dijo a este diario Miguel, un vecino de la zona de 33 y diagonal 74 en pleno proceso de un trabajo que le cambió el ritmo de vida a miles de vecinos.