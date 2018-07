La madre de Valentina negó que su hija haya participado de una "fiesta sexual"

La joven de 16 años fue abandonada en el Hospital Municipal de Campana por dos mayores que están detenidos

Valentina Urbano, una joven de tan solo 16 años, murió ayer luego de ser abandonada en el Hospital Municipal de Campana por dos mayores que fueron detenidos y se encuentran siendo investigados para determinar su responsabilidad en el hecho.

La madre de Valentina, Patricia Gallardo, relató en una entrevista con Clarín: "Mi hija era una chica sana, no consumía ni tomaba, tampoco salía con mayores. Tenía 16 años, era una chica amorosa, la mejor amiga".

Por otro lado, dolida por los comentarios sobre las circunstancias de la muerte, expresó: "Ella no estaba en cualquiera, y a quienes la ensucien y difamen los llevaré a la Justicia".

En esa línea agregó: "Hasta ahora no sabemos nada, no conocemos a esos dos hombres. Tampoco tengo idea de qué pudo haber pasado, pero no era una chica que causara problemas o diera disgustos. Sólo sabía que iba a salir con una amiga. Después, yo me quedé dormida hasta que a la mañana (del miércoles) llamaron del hospital a Daiana, mi hija más grande, quien me comunicó la noticia".

El fiscal de Campana Ferreiros, quien está al frente del caso, en tanto, expresó al mismo medio que la joven pudo haber formado parte de "una gira, una velada de drogas y alcohol".

Hasta el momento, la autopsia determinó que Valentina falleció por una "insuficiencia cardiorrespiratoria" y la carátula se mantiene en "infracción a la ley de drogas" que podría modificarse a "homicio por un exceso de sustancias narcóticas" con el avance de las pericias.

Por el momento el foco está puesto en establecer qué vinculo tenían los detenidos con la víctima y encontrar a un tercer sospechoso que estaría involucrado.