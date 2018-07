Otro engaño por teléfono en la Ciudad le costó 15 mil dólares a una jubilada del Centro

Una voz que imitaba a la de un familiar le indicó a la mujer de 89 años que le diera a un emisario el dinero que guardaba en su casa y el banco. Junto al estafador fue a la casa matriz del Provincia. Luego de entregarle todo, fue abandonada en un kiosco

Otra vez el teléfono, la mentira y la estafa. A una jubilada de 89 años que levantó el tubo, el engaño le costó 15 mil dólares que guardaba como ahorro en un lugar seguro de su casa y en el banco.

El ardid se dio el martes. Fue tan convincente que la mujer no solo entregó lo que guardaba en su departamento, situado en la zona de 5 y 56. También fue hasta la casa matriz del Banco Provincia y retiró otra parte de sus ahorros depositados en esa entidad. Entregó todo y terminó en la calle: el ladrón le pidió sacar una fotocopia en un kiosco y huyó en un auto con todo el dinero que la mujer había reunido.

Se trata de la segunda denuncia por la estafa conocida popularmente como “cuento del tío” que se conoce esta semana, luego del caso de La Loma. El miércoles pasado fue damnificada con el despojo de 35 mil pesos una docente jubilada. La denuncia tomó estado público el martes.

Más atrás, el 18 de junio en Gonnet, casi medio millón de pesos -entre dólares y dinero argentino- fue la suma que perdió una vecina en uno de los últimos y más rutilantes golpes en esta modalidad delictiva, pero en la variante de secuestro virtual.

La gravedad del ataque y la reiteración en la Región durante los últimos meses impulsaron a la comisaría décimo tercera de Gonnet a anunciar la inminente organización de charlas sobre prevención, dirigidas especialmente al público que aparece como blanco recurrente: personas mayores, que basan su comunicación en el teléfono de línea.

La recurrencia de la modalidad también generó sospechas de vinculación con casos en la Plata, Berisso y Ensenada por parte de la banda popularmente conocida por los “Gipsy Kings”, investigada por secuestros virtuales y cuentos del tío en una amplia zona del Gran Buenos Aires.

Cuando fueron detenidos, a mediados de mayo, los investigadores encontraron en su base de Junín más de un centenar de vehículos y varios millones de pesos. En particular, la Policía secuestró un lote de autos y camionetas alta gama. Se sospecha que usaban algunos para recorrer rutas y autopistas hasta ciudades en los que cometían los delitos. El área de La Plata podría ser la parada final de la línea rutera de delitos.

Una banda de especialistas

La hipótesis fue incluso reforzada por otra de las víctimas en la Ciudad, que se presentó ante la Justicia con elementos que indicarían un vínculo entre lo que vivió y las formas de actuar los de los Gipsy, la banda compuesta por gitanos.

Los abogados de la vecina estafada en su casa situada en Barrio Norte entregaron la lista de bienes personales que le sacaron a la mujer -ver aparte- con la finalidad de que sean cotejados con todo lo que le fue secuestrado a la banda. Sus integrantes vivían como ricos, en casas lujosas y disfrutaban de viajes al exterior, entre los que estaba el plan de ir al Mundial.

Los “Gipsy Kings” ya no operan con su red de inteligencia que, según investigadores consultados, podría contener hasta oficinas montadas en capital federal donde se habrían analizado vínculos familiares, posesiones y detalles de la vida privada de las potenciales víctimas a través de los llamados.

El nieto en el teléfono

Sin embargo, en La Plata hay más víctimas del engaño. El martes, la jubilada de 89 años que vive en un departamento de uno de los últimos pisos, en las inmediaciones de 5 y 56, escuchó la voz de un nieto cuando atendió el teléfono de su casa. La convenció de que reuniera plata que tenía guardada allí ya además retirara la del banco, guardada en una caja de seguridad en el Bapro.

El mensaje indicaba que debía entregarle todo a un emisario, que se presentaría como un contador de confianza de su padre (hijo de la mujer) y la trasladaría en su auto hasta el banco.

Como siempre en estos casos, todo era mentira pero la víctima de nada se percató y actuó según lo que escuchó del falso familiar a través del teléfono.

Con esa hoja de ruta se fue a retirar el dinero y le dio todo al falso contador, según denunció más tarde en la comisaría.

El hombre señalado la habría llevado en su auto y tras completarse la colecta de dinero la habría engañado nuevamente, con un pedido de que bajara en un kiosco del Centro “a hacer una fotocopias”. La señora respondió afirmativamente al pedido y bajó. El “contador” huyó. Llevaba un botín de 15 mil dólares, según informó la Policía.

La mujer quedó abandonada en una calle cuya ubicación no supo precisar y más tarde denunció el episodio. Primero, le contó todo al hijo, un ex empleado bancario que es propietario de la caja de seguridad en la que estaban los dólares y también hay alhajas.

Mientras se repone del mal trago, los investigadores buscan avances. Ayer, este diario mantuvo contacto con uno de los pesquisas, quien dijo no tener todavía “del todo claro” el mapa del delito. “Habría en principio un hurto simple como delito. No tenemos del todo claro lo del llamado, que no quedó registrado en ningún lado. Tampoco lo del traslado en el auto y tampoco cómo es que entró al banco siendo que no retiraba algo de la caja desde hace veinte años. Por ahora viene complicado el caso”, indicó la fuente. Además, apuntó que “lo que se denunció, hasta ahora no lo pudimos constatar”.

Traslado La jubilada engañada anteayer fue en auto, con el supuesto estafador, desde su casa de la zona de 5 y 56 hasta la casa matriz del Banco Provincia, donde su hijo, un ex empleado bancario tiene una caja de seguridad, a la que la mujer de 89 años también puede acceder.