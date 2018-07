Boca llegó a Miami para continuar la preparación

| Publicado en Edición Impresa

Toda la comitiva xeneize aterrizó ayer por la tarde en suelo norteamericano para comenzar con la parte fuerte de un compleja y extensa pretemporada que tendrá su epicentro en Estados Unidos.

Ya sin Sebastián Pérez y Gino Peruzzi, dos que no serán tenidos en cuenta para el segundo semestre, el elenco de los Mellizos Barros Schelotto comenzará con los 18 días de entrenamientos en Orlando, donde también jugará dos amistosos.

Con las incorporaciones ya concretadas de Mauro Zárate y Carlos Izquierdoz, los cañones del último campeón apuntan a seguir en carrera por obtener la séptima Copa Libertadores, en la que tendrá el cruce ante Libertad de Paraguay el próximo 8 de agosto en la Bombonera, con la vuelta el 30 del mismo mes, pero en Paraguay.

AHORA, LO DE GUSTAVO GÓMEZ NO

Gustavo Gómez ha sido una de las obsesiones del elenco de La Ribera en los últimos mercados de pases. Y, cuando todo parecía indicar que el defensor paraguayo esta vez llegaría al Xeneize, finalmente el pase volvió a caerse y ahora parece que de manera definitiva.

Gómez, que fue dirigido por Barros Schelotto en Lanús, se encontraba en Buenos Aires para realizarse la revisión médica y firmar el contrato, pero las negociaciones se estancaron y todo parece haber quedado trunco.

Si bien el monto del traspaso había sido acordado con el Milan de Italia, club dueño de su pase y en el que ha jugado realmente poco, el futbolista no aceptó una cláusula que establece un techo para el valor del dólar en su contrato personal y eso habría generado el cortocircuito.

Con todos los idas y vueltas, ahora desde el club señalan que el jugador cambió de idea con respecto a la cláusula de la discordia, pero que Boca no dará marcha atrás y el pase no se concretará, por lo que Guillermo Barros Schelotto deberá pensar en un plan B para la saga central ya que, a pesar de no haber sido transferido al fútbol holandés como estaba previsto, desde la entidad xeneize son optimistas con la posibilidad de vender al defensor salido de Gimnasia y con pasos por Defensa y Justicia y Rosario Central.

WÁLTER BOU A BRASIL

prácticamente sin lugar en el equipo, y con la llegada de Mauro Zárate, quien se suma para jugar en la delantera, Wálter Bou arregló su salida de Boca para continuar su carrera en el fútbol brasileño.

El nacido en Concordia el 25 de agosto de 1993 pasará a ser parte del Vitoria de aquel país. El pase será a préstamo por un año y con opción de compra.

De esta manera, el hermano menor de Gustavo se convirtió en la primera víctima de la superpoblación de un plantel grande, que sigue sumando jerarquía para pelear la Libertadores.