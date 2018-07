"Me voy a quedar en River", dijo Nacho Fernández cuando le hablaron del pase a México

Ignacio Fernández aclaró en las últimas horas que "Me voy a quedar en River" en respuesta a las informaciones que daban cuenta del inerés del Santos Laguna de México que pretendía llevárselo sí o sí.

La idea del ex jugador de Gimnasia es seguir en el club millonario después de las informaciones provenientes de México sobre la intención del Santos Laguna de avanzar en la negociación.

Al hablar con los medios, el volante añadió sentirse "Un poco cansado, lógico por la pretemporada" y adelantó que "Nos vamos a ir soltando. Tratamos de estar ordenados y tener precisión. De a poco, ir soltándonos".

Finalmente, Nacho Fernández explicó sobre su supuesta transferencia que "Siempre busco mejorar y dar el máximo. A veces no sale. Siempre trabajo para mejorar. Como le dije a un colega, no me desespera. Me siento cómodo. No estoy desesperado por irme".