VIVO: Del Potro “llega al espacio” para enseñarle a jugar al tenis a astronautas

El evento se lleva a cabo desde las 13:35 de nuestro país

| Publicado en Edición Impresa

Juan Martín del Potro forma parte de un experimento de la NASA “aconsejando” al astronauta Andrew Feustel, que intentará jugar un partido con sus compañeros de tripulación.

El argentino, actual número 3 del mundo, participa de una transmisión en vivo en Nueva York como parte de la promoción del Abierto de los Estados Unidos.

El Unisphere (famosa estructura metálica que representa al planeta Tierra y está ubicada en la entrada de Flushing Meadows), se convertirá en una suerte de court de tenis. En este globo de acero de 350 toneladas se proyectará en 3D el “primer partido de tenis en la Estación Espacial Internacional (ISS)”.

Antes del lanzamiento de su equipo en marzo, Feustel predijo cómo pensaba que podría ser el partido: “El hecho de que no tengamos gravedad es difícil. Las pelotas no rebotan y la gravedad no tiene efecto. Para mí, va a parecer ese viejo juego de Pong, donde golpeas la pelota y la pelota simplemente va derecha; no rebota en nada. Entonces va a ser un desafío. Podríamos tener que inventar algunas reglas nuevas”, dijo.

En la preparación para el primer partido de tenis en el espacio, la USTA solicitó algunos consejos de profesionales: John Isner, Frances Tiafoe, Steve Johnson, Donald Young y Kevin Anderson grabaron mensajes de video para la tripulación.

Qianna Smith-Bruneteau, directora de Social Media & Strategy, se refirió a la iniciativa explicando que “el US Open es la etapa más grandiosa de la Tierra, y somos afortunados de tener a Unisphere como parte de nuestro telón de fondo. El Unishpere nunca ha tenido proyecciones de video, por lo que estamos entusiasmados de exhibir el tenis en el espacio a través de una experiencia distinta tanto para los fanáticos que estén en el lugar como para aquellos que se sintonicen globalmente a través de Facebook, Twitter (Periscope) y YouTube”.