El palito de Flor a su pareja: “Hay que mejorar el casting”

Fue el tema de la semana, y Flor Peña tiene que seguir aclarando cosas: el jueves por la noche, la jurado del “Bailando” fue arremetida por el resto del equipo de Tinelli para que siguiera explotando el tema de su relación abierta con Ramiro Ponce de León y calentando así la pantalla. “Es una manera de amar, no hay una sola manera de hacerlo. A mí lo que me pasa es que siento que no estoy esperando que la gente lo entienda o que se comprenda cuál es mi manera de vivir el amor que tenemos con Ramiro”, comenzó diciendo. Pero después se puso picante: “Hay que mejorar la técnica y el casting, porque no lo hicimos bien. Pero bueno, somos una pareja curiosa, experimentamos e intentamos respetarnos”, le tiró a Ramiro...