El Mellizo respaldó a Rossi en el arco para mañana y para la Copa y, si bien no confirmó los once, Tevez se metería desde el arranque

| Publicado en Edición Impresa

Todo parece aclararse en Boca cuando apenas restan horas para una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

Y, en este marco, y tras la práctica de fútbol de ayer, Guillermo Barros Schelotto brindó una conferencia de prensa en la que tocó varias aristas.

el respaldo para rossi

En primera instancia, el DT dio por tierra sobre cualquier duda en cuanto al arco: “El arquero es Rossi. Con Andrada lesionado, el arquero es y va a ser Rossi”, manifestó el Mellizo, haciendo clara alusión a los rumores sobre la inclusión de otro guardametas por la lesión del ex Lanús. Pese a esto, el entrenador mostró cierta preocupación por los jóvenes relevos detrás de Rossi. “Lo único que me genera dudas es darles la responsabilidad por algún motivo en instancias en las que nos jugamos cosas importantes”, reconoció el Mellizo con respecto a Javier Bustillos, arquero de la Reserva y a Manuel Roffo, promesa bajo los tres palos y con experiencia en el Sub 20.

“un partido abierto”

Seguidamente, Barros Schelotto analizó el encuentro de mañana y no mostró dudas en cuanto a la intención de los suyos. “Boca y River tienen buenos jugadores y ambos pueden hacerse daño”, comenzó. “Nosotros vamos a asumir el rol de protagonistas, pero me parece que va a ser un partido abierto”, expresó. Luego añadió: “La ambición de ambos va a permitir que se vea un buen encuentro”.

La lesión de Esteban Andrada llegó en un muy mal momento, y el DT volvió a referirse al ex arquero granate, pero para hablar de su recuperación.

“Podría volver a entrenarse en diciembre. Lo que sabemos es que necesita un mes de reposo absoluto y después una segunda etapa para a entrenarse con el grupo”, se lamentó el platense.

sin confirmación oficial

Tras la práctica y en la previa a la conferencia, Barros Schelotto dispuso el ingreso de Tevez para disputar el partido contra River de mañana a las 17.45 en la Bombonera, en lo que será el único Superclásico que se disputará en el año, al menos en el calendario del fútbol local.

A partir del ingreso del de Fuerte Apache, Guillermo aún tienen pendiente confirmar quien completará la delantera junto a Cristian Pavón, ya que la única duda se mantiene entre el llegado Zárate y Darío Benedetto que busca recuperar su nivel.