Sin límites: robaron, causaron destrozos y hasta defecaron en jardín de infantes de Ringuelet

La comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 6 Hugo Stunz de Ringuelet atravesaba horas de angustia luego de un brutal ataque delictivo que sufrió recientemente la institución.

Esta mañana al ingresar al establecimiento municipal el personal se encontró con las puertas de las aulas destrozadas y detectaron además el faltante de numerosos objetos de valor. "No sabemos si entraron anoche o el fin de semana, nos dimos cuenta hoy al acudir al jardín", sostuvieron desde el edificio educativo, ubicado en 2 bis entre 516 y 517.

"No sabemos cómo las rompieron, pero las puertas estaban toda rotas o dobladas, no sirven más y hay que reponer todo, no sabemos cómo vamos a hacer", consignaron desde la institución en medio de un clima de tristeza por lo ocurrido.

Además de la saña con la que actuaron, los delincuentes se alzaron con un equipo de música, un televisor, computadoras y elementos de las salas de uso cotidiano, se precisó desde la institución inicial.

Como si fuera poco, los maleantes también rompieron juguetes de los nenes, arrojaron comida al piso y hasta defecaron en una salita. Además, entraron a la dirección y revolvieron todo.

En este marco de lamento por lo sucedido, las autoridades decidieron suspender la jornada de clases. Mientras tanto en el jardín aseguran que "no tenemos muchas cosas acá, pero por todo el daño y los robos que causaron va a llevar mucho tiempo recuperarnos". "Es la primera vez que ocurre, estamos destrozados", afirmaron.

Por el hecho fue radicada una denuncia policial en la Comisaría 6ta. de Tolosa