Múltiples allanamientos en la Ciudad por la causa Melazo

Se realizan varios operativos en el domicilio de un barrabrava de Estudiantes, en comercios relacionados al detenido Rubén Herrera y también en la oficina de una funcionaria judicial cercana al camarista Ordoqui

Efectivos de fuerzas de seguridad federales realizaron esta mañana varios operativos en distintos sectores de la Ciudad, en el marco de la causa por la que se encuentran detenidos el ex juez César Melazo, Enrique Petrullo, señalado como operador de la Justicia, y ex barrabravas de Gimnasia y Estudiantes, además un ex comisario de la Policía bonaerense.

Según trascendió, los allanamientos tuvieron lugar en comercios relacionados a Rubén Herrera, ex barrabrava de Estudiantes y quien fuera detenido en su casa en el Country Grand Bell, en el domicilio de una persona identificada como Iván Tobar, quien también sería de la barrabrava de Estudiantes, además de requisarse la oficina de la Sala V de Casación Penal en relación a Marcela Mercado, secretaria del suspendido camarista Marín Ordoqui, al tiempo que también allanaron el domicilio particular de Mercado, sobre calle 53.

Asimismo, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó las instalaciones de un boliche ubicado en la zona de Camino Centenario y 511 que sería propiedad del "Tucumano" Herrera, uno de los detenidos que tiene la causa.

Por esta misma causa ya están con prisión preventiva el ex comisario Gustavo Bursztyn, el ex policía Gustavo Mena, Javier Ronco (imputado también por un doble homicidio), Angel “Pipi” Yalet, Adrián “Quichua” Manes (acusado, entre otras cosas, de matar a Juan Farías), Carlos Bertoni, Carlos “Macha” Barroso Luna, Héctor “Pepe” Vega, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández y Jorge “El Fiscal” Gómez de Saravia.