El padre de Gallardo dijo por qué el Muñeco no será el DT de la Selección

Cada vez que surgen posibles nombres para ocupar el cargo de entrenador en la Selección surge el de Marcelo Gallardo. El DT de River se ha ganado un lugar entre los entrenadores de la nueva generación y por eso permanece junto a Simeone y Pochettino como los favoritos para reemplazar a Sampaoli.

Pero hace pocas horas el padre del adiestrador de River reveló los motivos por los que su hijo no dirigirá el eqipo nacional.

"Siempre le digo que hay tiempo para la Selección...El tiene que seguir aprendiendo. Lógicamente que me gustaría. Es el momento de agarrar la Selección porque hay jugadores como para hacer un buen trabajo opinó Máximo Gallardo en una entrevista radial.

También hubo otras definiciones del padre del director técnico "En este momento está el tema dirigentes, que está medio como que no concuerda con los pensamientos de él" y ante un comentario de los periodistas sobre que no lo ven al Muñeco trabajando con Tapia y con Angelici, Máximo Gallardo tiró: "No, yo tampoco".