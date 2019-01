Así fue el nuevo golpe de los "roba ruedas", esta vez en Tolosa

Actuaron con rostros al descubierto en 531 entre 9 y 10. Las cámaras de seguridad de la cuadra registraron el momento



Los "roba ruedas" volvieron a hacer de las suyas en la Ciudad al tomar como víctimas a una pareja de jóvenes propietarios de una camioneta Ford Ranger mientras visitaban a familiares en una casa de 531 entre 9 y 10, en Tolosa. Los ladrones son un hombre y una mujer que aparentemente estaría atravesando por un embarazo.

María, propietaria del vehículo que fue blanco de esta modalidad delictiva, contó que el robo ocurrió el domingo aproximadamente a las 15.50 hs., durante una visita a un familiar. En ese momento, estacionó detrás de su vehículo un auto deportivo del que descendieron un chico y una chica, quienes tras esperar unos instantes procedieron a descalzar la rueda de auxilio ubicada debajo de la caja.

Una vez lanzados hacia su objetivo, los delincuentes necesitaron apenas unos pocos segundos. La tarea principal de destrabar la rueda estuvo a cargo del varón, mientras que la mujer facilitó la fuga al acercar el coche para que su compañero deposite el pesado botín en el asiento trasero.

La audaz maniobra fue registrada por las cámaras de seguridad del barrio, que dejaron ver los rostros de los autores. De hecho, las víctimas pidieron que los vecinos brinden sus imágenes para identificar la patente del auto usado para perpetrar el robo. La idea, contó María, es acudir la Justicia con pruebas y evitar que estos hechos vuelvan a afectar al barrio.

La mujer aseguró que después del robo vivió momentos de angustia porque "en ese momento mis hijos -dos chiquitos menores de edad- estaban jugando en el pasillo próximo a la vereda". "No me quiero imaginar si los hubiesen visto ¿Cómo hubiesen reaccionado los ladrones? Pudo haber pasado cualquier cosa", analizó.

Asimismo, expresó su preocupación porque supone que los "roba ruedas" realizaron un trabajo de inteligencia previo. "Me eligieron, me esperaron, me siguieron", dijo.

La pareja damnificada anticipó que esta tarde, ya con pruebas en mano, radicará la denuncia correspondiente. Mientras tanto, buscan obtener más filmaciones para dar con los autores del robo.