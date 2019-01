En la Ciudad hay 60 llamadas semanales por emergencias en los ascensores

La mayoría se debe a cortes y microcortes de luz; sobrecarga de las cargas; y fallas que se producen en los equipos

| Publicado en Edición Impresa

Unas sesenta llamadas por semana reciben las empresas de mantenimiento de ascensores en la Ciudad. La causa principal son los cortes y microcortes de luz; otra de las razones es la sobrecarga de la cabina en la que se trasladan; y la tercera por fallas que se registran en los equipos.

Según informaron en la Cámara Empresaria de Ascensores de La Plata, es “un número llamativo, que se produce fundamentalmente en diciembre, cuando la gente está finalizando el año y quiere hacer todo con mayor inmediatez que en otra época del año. Este número es similar en el comienzo de las clases y cuando se retoman las actividades, en febrero, cuando la mayoría culmina las vacaciones”.

Según explicaron en la entidad, los “cortes y microcortes de luz suman un 60 por ciento de las causas que provocan las emergencias en los ascensores. Entre un 25 y 30 por ciento se debe a la sobrecarga de las cabinas y el resto, entre otros motivos, las fallas que puede tener algún equipo, que en realidad no se puede denominar fallas porque son situaciones que disparan la situación de alarma y por cuestiones de seguridad bloquean el funcionamiento de los ascensores para que no haya un problema mayor”, según las estadísticas que manejan en la cámara local del sector.

En tanto, remarcan que “es creciente el daño que producen algunos ocupantes de los ascensores en situaciones de emergencias, porque tratan de solucionar la situación a su manera y terminan provocando daños aún mayores en las cabinas”. En la Ciudad hay unos 5.000 ascensores entre públicos y privados, informaron en la Cámara.

También subrayaron que “es difícil establecer un tiempo promedio de respuestas porque muchas veces están condicionadas por cortes imprevistos de las calles.

Entre las sugerencias de seguridad se incluye no usar el ascensor en caso de incendio o inundación; los niños deben viajar siempre acompañados de un adulto y alejados de las puertas; antes de ingresar, asegurarse que el ascensor esté al nivel del piso; respetar la capacidad máxima de carga; no detenerse entre las puertas del ascensor; intentar forzar las puertas en ningún momento; no hacer movimientos bruscos dentro de la cabina; para el mantenimiento del ascensor, contratar a una empresa responsable. También se sugiere no intentar salir por los propios medios, forzando la puerta; mantener la calma; y respirar pausado, permite disminuir el ritmo cardíaco y respiratorio y restablecer la calma a nivel físico, y luego a nivel emocional. y tener el humor como herramienta, es la mejor forma para desdramatizar la situación.