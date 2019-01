Boselli, con los tapones de punta contra León antes de un reconocimiento

"Somos un CLUB GRANDE, porque tenemos una AFICIÓN aún más GRANDE. Hoy todos juntos en nuestro estadio: Reconocimiento a @mauroboselli desde el centro de nuestros corazones. ¡ÉXITO, “MATADOR”!"

Fue el mensaje que publicó en sus redes sociales el club León, ex equipo del ex albirrojo, Mauro Boselli, quien se marchó al Corinthians de Brasil luego de no acordar su continuidad en el conjunto mexicano.

Pero Mauro tuvo la posibilidad de despedirse de sus hinchas, a quienes les dejó un grato recuerdo. Aunque claramente enojado con su ex equipo, no se guardó nada y en su Twitter se descaró respondiendo la invitación.

"Me hubiese gustado quedarme, pero ustedes decidieron que no fuera así. La iniciativa de esta noche fue 100% mia"